Perú: voto extranjero aprieta más la disputa entre Fujimori y Sánchez

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AGENCIAS
Publicado el 10/06/2026 a las 8h15
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Perú continúa sin un ganador definitivo tras la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.

A dos días de la segunda vuelta, el conteo de las actas en el extranjero alcanzó apenas el 30,476%, según cifras oficiales de la ONPE. Con Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un empate técnico al 96,024% del total de actas contabilizadas y una diferencia de 20.000 votos, lo que logren sumar ambos candidatos en el exterior será crucial para definir al ganador.

De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez tiene el 50,05 %, con 8.914.029 votos, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibe el 49,94 %, con 8.893.751 apoyos.

España registra un avance del 4,036% de sus actas. En este país, hasta el momento, solo se han contabilizado 18 actas y quedan pendientes otras 428. Roberto Sánchez acumuló aquí el 33,826% de los votos y su contendiente del fujimorismo, el 66,174%.

Estados Unidos es el país que va mejor en el conteo. Lleva el 52% de avance, con 394 actas contabilizadas, 23 observadas y 332 pendientes. Keiko Fujimori está mejor posicionada en esta jurisdicción, con 77,809%, y Sánchez, con 22,191%.

Luego están Chile y Argentina. En el primero de ellos restan 246 actas por contabilizar y tiene apenas un avance del 11,032%. Los resultados en este distrito electoral son ajustados. La candidata del fujimorismo obtiene 51,068% y su adversario, 48,932%. Asimismo, en la nación albiceleste faltan 233 actas para culminar el conteo y se han registrado tres actas observadas. Aquí Fujimori alcanza un poco más de ventaja, con 58,620%, por encima de Sánchez, con 41,380%.

Italia es el primer país con gran porcentaje de actas contabilizadas donde el candidato de Juntos por el Perú (51,279%) se impone sobre Fujimori (48,932%), aunque por poquísimo margen. En este territorio restan 183 actas por contabilizar y tiene un avance de 24,303%.

El caso en Japón es distinto a todos los anteriores. Al cierre de la nota, ninguna de sus 81 actas ha sido contabilizada. Sin embargo, cabe precisar que, en la primera vuelta, en este país Keiko Fujimori obtuvo 2.891 votos y Sánchez apenas 36. La tendencia apunta a favorecer a la lideresa de Fuerza Popular.

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