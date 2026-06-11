Protestas por desaparecidos en México marcan las previas al Mundial

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Publicado el 11/06/2026 a las 11h05
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A pocas horas del inicio del Mundial 2026, grupos de miles de manifestantes fueron contenidos por operativos policiales cuando intentaban llegar al Estadio Ciudad de Mexico, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural. El pedido es dar a conocer la crisis de la inseguridad y de los desaparecidos a uno de los principales escenarios del torneo deportivo.

Aun así, sus reclamaciones se escucharon con fuerza durante una marcha pacífica que reunió a miles de personas en la céntrica Calzada de Tlalpan, sur de la capital.

"México, campeón en desaparición" y "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", se escuchaba entre las consignas. Provenientes de diferentes estados del país, las familias portaban elementos alusivos al Mundial, como camisetas de la selección mexicana con los rostros de sus seres queridos desaparecidos o figuras como el trofeo de la FIFA. Entre las lonas, se leía: "La pelota regresa a casa... ¿Nuestros desaparecidos cuándo?"

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