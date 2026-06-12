Medios iraníes publican borrador de acuerdo con EEUU

Medios iraníes informan sobre un borrador de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, según el cual, las hostilidades deberían cesar de inmediato en todos los frentes.

La agencia de noticias Mehr informa que la declaración de intenciones prevé un "cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano". Además, se han programado "60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento total de las sanciones estadounidenses".

Citando fuentes iraníes involucradas en las negociaciones, Mehr informa que el borrador contempla la "liberación de 24.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros) de fondos iraníes congelados durante la fase final de negociaciones de 60 días". La mitad de esa cantidad estaría a disposición de Irán "antes del inicio de las negociaciones. Según la agencia iraní Irna, Teherán se reserva en el borrador el derecho a enriquecer uranio.