Trump dice que EEUU e Irán están al borde de firmar un acuerdo de paz

Donald Trump afirmó ayer que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz y anunció que cancelará nuevos ataques con misiles.

Sus comentarios se produjeron en un nuevo ataque de diplomacia pública por parte de las redes sociales, que no fue confirmado de inmediato por el liderazgo iraní.

Si bien la Casa Blanca ha buscado un acuerdo de paz con Irán, y marcaría un logro importante para esta administración, Trump ha afirmado docenas de veces que está cerca de un acuerdo y ha dicho anteriormente que el liderazgo iraní había acordado términos de paz cuando no lo habían hecho.

“Sobre la base del hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, he cancelado, como presidente de los Estados Unidos de América, los ataques y bombardeos programados contra Irán”, escribió Trump en Truth Social, la red social que posee.

Afirmó que las negociaciones habían sido aprobadas por otras partes en el conflicto, incluido Israel, que ha sido públicamente escéptico sobre cualquier acuerdo con Irán. Otros incluyeron los estados del Golfo de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como las potencias regionales Turquía y Pakistán.

“El bloqueo naval permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se finalice esta transacción: hora y lugar de la firma que se anunciará en breve”, agregó Trump.

Un diplomático informado sobre las conversaciones dijo que el acuerdo se había acordado en gran medida hace varias semanas, pero que todavía había un “50% de probabilidad” de que colapsara. “Hay muchos spoilers potenciales”, dijo el diplomático.

El nuevo acuerdo establecería un cronograma para la remoción de minas del estrecho de Ormuz, durante el cual el bloqueo naval de Estados Unidos se mantendría en su lugar.

También discute los mecanismos para nuevas conversaciones nucleares y la liberación de activos iraníes congelados, pero no contiene acuerdos concretos sobre cómo se llevará a cabo.