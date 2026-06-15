EEUU e Irán deciden firmar el acuerdo de paz y abren el estrecho de Ormuz

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 15/06/2026 a las 9h18
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que  el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán “ahora está completo” y que autorizó la apertura libre de cuotas del estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ahora está completo”, publicó Trump en Truth Social. “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de cuotas del estrecho de Ormuz y, al mismo tiempo que la presente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”.

“Buques del mundo, enciendan los motores. Dejen que fluya el crudo”, dijo Trump.

En tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció en X que la ceremonia oficial de firma está programada para el 19 de junio en Suiza.

Armas nucleares

El acuerdo incluirá el compromiso de Irán de no obtener armas nucleares y una apertura inmediata del estrecho de Ormuz, dijo Trump al diario.

Sin prisa

También expresó la falta de urgencia para extraer el material nuclear de Irán y afirmó que “no hay prisa”.

“Obtendremos el polvo nuclear más tarde o cuando estemos listos para ir y hacerlo. Diría que en uno o dos meses, no hay prisa”, dijo.

Todos los frentes

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó ayer que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha sido completado

Gharaibabadi anunció que “el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano.

El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado.

El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: “Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido”.

También, precisó que “los compromisos en relación con los logros no son comparables”, en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación.noticias/2026/04/22/44319-medinaceli-oviedo-espinoza-y-zamora-cuatro-ministros-en-el-ojo-de-la-tormenta-y-a-la-espera-de-ser-interpelados

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