La resistencia de Israel siembra dudas sobre el futuro del pacto de paz

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AGENCIAS
Publicado el 16/06/2026 a las 8h05
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Los detalles del programa nuclear iraní.Las fases para levantar sanciones contra Irán. La devolución de sus fondos congelados en el exterior. Y, sobre todo, la incógnita de las acciones en Líbano -u otros puntos de Oriente Próximo- de Israel, la parte implicada en el conflicto que más ha hecho hasta el último minuto por impedir el acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán, y donde se considera que el documento representa un pésimo resultado para su propia seguridad.

El pacto entre los dos enemigos, ya firmado y que se ratificará en una ceremonia el viernes en Ginebra, representa un primer paso, pero la negociación para un acuerdo definitivo se promete llena de escollos que puedan hacerla descarrilar.

La primera jornada tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Irán y EE UU ha mostrado hasta qué punto presenta un camino lleno de incertidumbres y la inestable situación en Líbano puede acabar dando al traste con lo planeado.

Además de desconocerse el contenido preciso del memorando de entendimiento -ya firmado electrónicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, y las autoridades iraníes antes de la ceremonia formal en Ginebra el viernes-, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que mantendrá las tropas “el tiempo que resulte necesario” en las zonas que ocupan de Gaza, Siria y Líbano y que seguirá “frustrando amenazas en la región”, la fórmula que suele usar para enmarcar sus bombardeos diarios, incluso durante treguas.

El acuerdo de EE UU e Irán -que ha evitado criticar- incluye el fin “inmediato” de los combates en este último país (que, sin embargo, han continuado durante la jornada) y Hezbolá viene asegurando que seguirá disparando contras las tropas mientras ocupen suelo libanés.

Los ataques israelíes en Líbano ya habían amenazado con hacer fracasar las negociaciones.

La última vez, este mismo domingo, cuando estuvo a punto de hacer zozobrar en el último momento la firma del acuerdo, con un ataque a los suburbios de Beirut.

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