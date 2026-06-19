Comisión de Ética del Senado admite denuncia contra Nilton Condori y podría ser expulsado

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Publicado el 19/06/2026 a las 13h53
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La Comisión de Ética del Senado admitió la denuncia presentada en contra del legislador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, por la presunta comisión de faltas graves y gravísimas que pueden derivar en su expulsión del legislativo.

El senador de Libre, Leonardo Roca, explicó que la denuncia contra Condori está relacionada con sus acciones para promover el bloqueo de caminos y una "revolución con sangre" en contra del Gobierno.

Además, también se denuncia el acuerdo que firmó con organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana (COB) para impulsar movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"Nilton Condori usó la democracia para llegar al Senado. Juró defender la Constitución. Y después la pateó uniéndose a movimientos golpistas para destituir a un presidente electo por la mayoría de los bolivianos", dijo Roca.

Al respecto, Condori reprochó el proceso y aseveró que "es el costo que estoy pagando por decir de frente, en sus caras a estos políticos ociosos".

"Día tras día están gritando mis colegas, senadores y diputados, para que me expulsen. Con esto ya van nueve procesos, me comenta la notificadora que esto habían aprobado en una sesión reservada y habían instruido para que me notifiquen de manera privada", señaló Condori cuando fue notificado, reportó Seo Tv.

Condori fue parte del "Pacto de Unidad" firmado con la Central Obrera Boliviana y los campesinos de La Paz para mantener y reforzar las movilizaciones en contra del Gobierno.

Además, se autodenominó como el "portavoz del pueblo" y afirmó que el fin del conflicto pasa por la renuncia del presidente Rodrigo Paz y hasta del vicepresidente Edmand Lara.

Incluso, llegó a señalar que la "revolución" en Bolivia "puede ser democrática o con derramamiento de sangre".

Empero, el Senador ayer fue cuestionado por la Federación de Campesinos de La Paz, quienes lo tildaron de "traidor" por no formar parte de los bloqueos.

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