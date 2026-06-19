Fuerzas de seguridad de Costa Rica evacúan a la presidenta Laura Fernández tras una presunta explosión

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Publicado el 19/06/2026 a las 14h07
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 Las fuerzas de seguridad de Costa Rica han tenido que evacuar este viernes a la presidenta del país, Laura Fernández, tras escucharse un fuerte estruendo similar a una explosión durante una visita a Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos, ubicado en la provincia de Alajuela.

Una decena de efectivos de la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el equipo de seguridad presidencial han activado el protocolo de seguridad tras registrarse una presunta detonación en la zona, conocida por actividades de minería ilegal.

Según las imágenes recogidas por el diario 'La Nación', la mandataria costarricense ha sido protegida por escoltas armados y trasladada a un vehículo que la ha sacado del lugar de los hechos entre la estupefacción de periodistas y diputados.

Poco después, la presidenta ha afirmado en declaraciones a la prensa que se sintió como en una película. "Me sentí como lo que ve uno en las películas, que lo agarran del pelo y lo tiran al suelo y lo montan y jalen. No vean cómo quede, pero les agradezco que hayan velado por mi seguridad y la de los señores diputados", ha dicho.

Fernández ha explicado que cuatro personas han tenido que ser atendidas por bajada de tensión o golpes de calor. "Yo estoy bien: a mí me chequearon porque es el protocolo, pero estoy muy bien, así que, por favor, no se preocupen", ha expresado.

Las autoridades, por el momento, no han brindado detalles sobre lo ocurrido, si bien se han desplegado unidades tácticas de cara a encontrar a los presuntos responsables. La presidenta tenía planteado llevar a cabo un trayecto de cerca de siete kilómetros en la región.

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