Balotaje en Colombia: “Una carrera de 2 caballos que tienen el mismo dueño”

Este jueves 19 de junio pasado, el aún presidente colombiano Gustavo Petro Urrego eligió Cali –la capital del departamento del Valle del Cauca, el más petrista y convulso del país caribeño– para cerrar su gestión gubernamental, que finaliza este 6 de agosto, bailando salsa y destacando sus aparentes logros en salud, trabajo y progreso social.

Un emotivo Petro, ya resignado a dejar el poder, instó a sus siete mil seguidores presentes (que representan el 0,033% de los poco más de 21 millones que asistieron a las urnas en la primera vuelta) a votar “siempre, siempre, siempre por la vida y la libertad”, frase que repitió por lo menos unas tres veces, ya que al parecer la reiteración está muy de moda en el ámbito electoral latinoamericano.

Esta vez, sin embargo, Petro tuvo el tino de no hacer campaña por su candidato, Iván Cepeda, que brilló por su ausencia en los debates públicos y mediáticos y que fue acusado, hasta por sus propios correligionarios de no haber hecho lo que un candidato tiene que hacer para dar continuidad a la izquierda y ganar las elecciones en Colombia, la cuarta economía más fuerte de la región.

La realidad de este país, políticamente hablando, es similar a la de Bolivia o Perú donde los votantes-gobernados están casi matemáticamente divididos 50-50 entre las eternas y ya caducas facciones diametralmente opuestas que conforman la derecha y la izquierda, que siempre ilusionan y prometen mucho más de lo que realmente están dispuestas a hacer y a cumplir.

El cálculo general, incluida la percepción de la propia izquierda colombiana, es que Abelardo de la Espriella se hará del poder porque en las espaldas de Petro –lease la izquierda– pesa un sistema de salud antes funcional y ahora deterioradísimo, unas reformas laborales que en cierto modo benefician más a los patrones que a los obreros, varios escándalos personales relacionados con el aparente consumo de drogas, acusaciones de corrupción familiar y una esposa que decidió autoexiliarse en Bélgica, donde lleva una estilo de vida lujoso y disoluto, según refieren medios internacionales y el propio embajador colombiano en ese país.

A todo ello hay que sumar el silencioso y contundente avance de la guerrilla que ha desplazado a cerca de medio millón de campesinos en los últimos cinco años, quienes se han quedado sin tierras, sin trabajo y sin ingresos.

Para sumar peso negativo a la balanza izquierdista, está el recuerdo de las promesas de paz que más bien han afianzado la violencia guerrilla-Gobierno en el último año y que tienen a propios y extraños con el diario “Jesús” en la boca.

Pero quizá el peso que más obstaculizará el posible triunfo del Pacto Histórico en esta segunda vuelta es el fantasma del cadáver que Petro carga en sus espaldas (aunque no sea suyo) y que pertenece a Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado como en las “mejores” épocas de Pablo Escobar y que se perfilaba como el candidato más idóneo para gobernar la Colombia “tan violentamente dulce” del nobel Gabriel García Márquez.

Pero las sombras incómodas no son solo propias de la izquierda, sobre De la Espriella pesa una fortuna de dudosa procedencia, apadrinada –se chismea– por Álvaro Uribe; una vida afincada en Miami y no en Colombia, cierta aparente misoginia y clasismo y su intención de convertirse en una nueva y fresca versión de Bukele. En ese orden, Espriella ha prometido destripar y matar a todos los que atenten contra las leyes establecidas y bombardear todo cargamento de cocaína que salga por sus hermosas costas que bendecidamente dan a dos océanos: el Pacífico y el Atlántico.

En respuesta la izquierda advierte con una escalada de violencia si es que Abelardo sale ganador, violencia que implica el fortalecimiento de las facciones guerrilleras, que al igual que las loterías en Colombia, suman más de 10.

El menú de inestabilidad política también incluye atentados, bloqueos y la típica convulsión social que Latinoamérica en su conjunto no ha podido superar, menos Colombia, desde la revueltas independentista del ya lejano siglo XIX.

Otros van mas allá y desempolvan el viejo y siempre contemporáneo adagio lanzado por el expresidente colombiano entre 1974 y 1978, Alfonso López Michelsen, quien sostenía que las contiendas electorales de ayer, hoy y siempre son una carrera de dos caballos que tienen el mismo dueño, por lo que, al parecer, nada va a cambiar en Colombia más que la figura del presidente.