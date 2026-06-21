Colombia dividida: De la Espriella y Cepeda se disputan la presidencia

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 21/06/2026 a las 10h31
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Colombia elige hoy al nuevo presidente que dirigirá el país durante los próximos cuatro años.

En este balotaje se enfrentan el derechista Abelardo de la Espriella, que obtuvo 43,74% de los votos en primera vuelta, e Iván Cepeda, candidato de la izquierda, que tuvo un 40,90% de la votación.

De la Espriella se presenta como un outsider alejado de la política tradicional, con propuestas de mano dura, moral conservadora y crecimiento económico, inspirado en presidentes como Nayib Bukele, Javier Milei o Donald Trump.

Cepeda, por su parte, representa la continuación del progresismo impulsado por el presidente Gustavo Petro, con promesas de reformas sociales, protagonismo del Estado en la economía y diálogos con grupos armados.

Entre los desafíos más urgentes que deberá enfrentar quien gane como presidente en el balotaje, está que el país tiene una de las deudas públicas más altas de América Latina, un déficit fiscal del 6,4%, problemas estructurales en los sistemas de salud y educativo. Además, la violencia armada continúa siendo una problemática vigente en Colombia.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, abogado penalista y empresario de 47 años, se posicionó en el primer lugar de la votación como candidato del movimiento Defensores de la Patria. Su postulación a la Casa de Nariño representa su primera participación directa en la política electoral, tras desarrollar su carrera previa en el sector privado.

Con una ideología ultraderechista, su propuesta se orienta hacia la defensa de valores conservadores y la empresa privada, fundamentando su campaña en una postura crítica frente a la gestión de Gustavo Petro.

En materia de seguridad, propone la aplicación de un modelo de orden público estricto, lo que toma como referencia la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, plan que contempla la construcción de diez centros penitenciarios de gran escala y la intensificación de las operaciones militares contra las agrupaciones armadas.

Asimismo, se opone a la continuidad de la política gubernamental de “Paz total”; en su lugar, propone el combate directo a las organizaciones criminales y al narcotráfico. En el plano económico, su plataforma plantea la reducción del tamaño del aparato estatal y el recorte de regulaciones, alineándose con enfoques promovidos por mandatarios como Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos.

En cuanto a su trayectoria, como profesional del derecho estuvo al frente de firmas legales y representó a diversas figuras de alto perfil público y empresarial en el país.

Para esta contienda electoral, su fórmula vicepresidencial es el economista José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

“¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!“, escribió junto al video que publicó en sus redes sociales, donde se lo vio rodeado de su familia: su esposa, Ana Lucía Pineda, graduada como administradora y directora de empresas, y sus hijos.

Y completó: “Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy firme por la patria (A.D.L.E)”.

Iván Cepeda

Iván Cepeda (63) nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá, y actualmente es senador y miembro del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

Sin embargo, se diferencia del actual mandatario, dado que este sí formó parte de grupos armados, como la guerrilla M-19, Cepeda nunca fue parte de este tipo de agrupaciones.

Su vida estuvo marcada por la muerte de su padre, Manuel Cepeda Vargas, dirigente histórico de la izquierda colombiana y, por entonces, también senador, quien fue asesinado a balazos en 1994.

Cepeda militó gran parte de su vida, primero desde los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, y luego desde el Congreso. También fue uno de los principales impulsores y articuladores del fallido plan de diálogo con las guerrillas conocido como “Paz Total”.

Entre 2010 y 2014 fue representante de la Cámara. Ese año fue electo senador, cargo por el que fue reelecto en 2018 y hasta 2022.

En la Cámara alta ejerció la presidencia de la Comisión de Paz y se convirtió en facilitador de los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En 2016, el senador adquirió una nueva relevancia nacional al impulsar la inclusión de las organizaciones sociales en el diseño e implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.

Cepeda tiene un estudio de pregrado en Filosofía por la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria y maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon, Francia.

En 2007 recibió Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin, otorgado por la organización Human Rights First, y en 2015, el reconocimiento especial del Premio Franco – Alemán de Derechos Humanos, Antonio Nariño.

La compañera de fórmula de Cepeda es la líder indígena, también activista por los derechos humanos y senadora, Aida Quilcué.

Ambos comparten como propuesta política la entrega de un millón de hectáreas de tierra, la ampliación de subsidios de 3 a 5 millones de adultos mayores y el endurecimiento de las condenas y la persecución de la corrupción en el Estado.

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