EEUU suspendió temporalmente las sanciones al petróleo de Irán; el precio del crudo cae

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Publicado el 22/06/2026 a las 11h42
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El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la suspensión temporal por dos meses de sus sanciones contra el sector petrolero de Irán, en un giro estratégico destinado a consolidar un frágil alto el fuego y desarmar el conflicto en Oriente Medio. La medida coincide con el inicio de una nueva y crucial fase de negociaciones bilaterales en Suiza y el compromiso de Teherán de permitir el reingreso de inspectores nucleares de la ONU.



Según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro, responsable de la gestión de las sanciones económicas, todas las transacciones financieras y operativas relativas a la producción, venta y transporte de petróleo crudo e hidrocarburos de origen iraní "quedan autorizadas hasta las 00:01 horas, hora de verano del Este, del 21 de agosto de 2026".



El anuncio provocó un desplome inmediato en los mercados energéticos globales. El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que llegó a alcanzar un pico de 126 dólares por barril a finales de abril debido a las hostilidades, cayó este lunes un 3,3 por ciento para situarse en 77,91 dólares el barril, aliviando los temores de una crisis de suministro mundial.

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