Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona de la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El USGS informó de una réplica casi inmediata al primer sismo, aunque más potente, de magnitud 7,5, también en Morón.

Por el momento no se conoce la magnitud de los daños causados por el temblor, aunque las imágenes que llegan desde Caracas muestran algunos edificios derrumbados y otros con importantes daños.

El terremoto ocurrió a las 18:04 hora local (la misma en Bolivia) cerca de la población de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 km al oeste de Caracas.

El temblor obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital. Un testigo informó que aparecieron grietas en su apartamento y que los vidrios se rompieron, según reportó la agencia Reuters.

Se han emitido alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, así como avisos preventivos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en medios locales que casas y edificios se vinieron abajo por el sismo, y agregó que "todos los organismos de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos, policías, todos están desplegados".

Cabello instó a todos los caraqueños a evacuar los edificios, para mantenerse a salvo en caso de réplicas.

"Les recomendados que estén en las calles en plena calma", dijo.

Cabello le dijo al canal estatal VTV que el sismo se sintió en estados como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas.

Sobre la capital, informó que "hay varias zonas complicadas", en el este de la ciudad, como Los Palos Grandes o Altamira, donde "hay situaciones alarmantes, se han desplomado casas y viviendas".

El servicio de gas natural directo, que surte miles de hogares en las ciudades venezolanas, fue interrumpido como medida de precaución para evitar "algún tipo de accidente", dijo el ministro.