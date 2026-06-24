Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, votó ayer una resolución que ordena al presidente Donald Trump que retire las fuerzas militares estadounidenses del conflicto con Irán, un importante límite al jefe de la Casa Blanca y un mensaje contundente de que la guerra carece de apoyo en el Congreso. Cuatro republicanos votaron a favor del repliegue.

La votación marca uno de los mayores quiebres entre Trump y el Senado controlado por los republicanos durante su segundo mandato. Llega días después de que la Casa Blanca alcanzara un acuerdo con el gobierno iraní para poner fin a la guerra, que varios senadores republicanos criticaron duramente por levantar las sanciones al petróleo iraní y por dar pasos hacia la creación de un fondo de 300 mil millones de dólares para reconstruir Irán.

Los demócratas han forzado varias veces votos para limitar los poderes de guerra de Trump tanto en la Cámara como en el Senado, una campaña que ha ido ganando gradualmente más apoyo republicano en las últimas semanas, lo que ha provocado la furia del presidente.

Los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy se unieron a los demócratas votando a favor de la resolución, mientras que el senador demócrata John Fetterman votó en contra. El conteo final fue 50-48. Como es una resolución, no requiere la firma del presidente y, por definición, no tiene fuerza de ley. Sin embargo, un asesor demócrata de la Cámara que ha participado en el esfuerzo por aprobar la resolución sobre los poderes de guerra dijo a CNN a principios de este mes que creen que la medida sería vinculante y que sería un asunto legal a resolver.

La Cámara de Representantes había aprobado la resolución concurrente por 215-208, con cuatro republicanos votando con los demócratas y enfrentándose inmediatamente a la ira del presidente. Trump calificó a los cuatro miembros de conducta “antipatriótica” en una publicación en Truth Social tras la votación.

Ayer algunos senadores demócratas, incluido Tim Kaine, argumentaron que era necesaria la aprobación de una resolución sobre poderes de guerra, incluso después de que EEUU alcanzara un acuerdo con Irán y en medio de negociaciones en curso con Teherán.

“Creo que es un buen momento para hacer la votación y decir: ‘Si realmente estamos en un periodo de quizá cierta estabilidad aquí, no dejemos que esto se reanude sin que el Congreso esté involucrado en esa decisión’”, dijo a los periodistas.