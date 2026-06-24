El subsecretario de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Rodrigo Paz “cuenta con el apoyo del hemisferio”

Este martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, envió un mensaje al gobierno de Rodrigo Paz a través del canciller Fernando Aramayo, durante el encuentro denominado 'Bolivia: Protegiendo la democracia representativa del desorden violento', en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrolla en Panamá.

"Fernando (Aramayo), espero que cuando regreses a La Paz, le digas a tu Gobierno que cuenta con el apoyo del hemisferio y que tiene la autoridad moral, así como la autoridad institucional bajo su propia Constitución, para abordar esa situación y asegurar, una vez más, que lo que el pueblo elige en las urnas no pueda ser deshecho en las calles", señaló Landau, durante la inauguración del encuentro del que participaron 16 países.

Landau llamó a los países presentes a defender el orden constitucional en Bolivia "que está siendo amenazado gravemente en este momento por grupos violentos".

"Creo que, si el sistema interamericano es capaz de cualquier cosa, debe ser capaz de responder cuando hay este tipo de ataque al orden institucional en uno de nuestros países hermanos", enfatiza Landau.

Bolivia sufrió 53 días de bloqueos impulsados por campesinos de la Federación Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales que tuvieron principalmente aisladas a las poblaciones de La Paz y El Alto.

Landau señaló que se utilizó al pueblo boliviano, en cierto sentido, como rehenes al impedirles acceder a alimentos, medicamentos y otros derechos humanos básicos.

Agregó que, pese a la diversidad de líneas políticas en América, lo único en lo que todos deberían estar de acuerdo es que se deben respetar los resultados de las elecciones.

"Si no podemos brindar ese nivel mínimo de apoyo como hemisferio, entonces uno se pregunta cuál es la base de cualquier tipo de organización hemisférica de solidaridad", sostuvo.