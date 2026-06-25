Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Mundo
EUROPAPRESS
Publicado el 25/06/2026 a las 7h09
ESCUCHA LA NOTICIA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".

Rodríguez en todo caso no ha detallado donde se produjeron las víctimas y si este balance ya incluye a la estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como "zona de desastre".

En todo caso, ha informado de los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

Igualmente, la presidente interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

También ha anunciado una partida para la "atención inmediata" de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto "a decenas de familias" venezolanas.



 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela
2
Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos

Lo más compartido

1
Viceministro vincula a Wilma Alanoca con los conflictos y la "organización criminal" de Evo
2
Gobernación y Pofoma rescatan a dos cóndores intoxicados en Toro Toro
3
Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán
4
El subsecretario de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Rodrigo Paz “cuenta con el apoyo del hemisferio”
5
Yango realiza campañas de reconocimiento para conductores asociados cada 45 días durante 2026

Más en Mundo

25/06/2026
Dos fuertes terremotos ocasionan grandes daños en Venezuela
Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, han sacudido ayer por la tarde varias regiones de Venezuela, según ha informado...
Ver más
25/06/2026
Dos fuertes terremotos ocasionan grandes daños en Venezuela
Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, han sacudido ayer por la tarde varias regiones de Venezuela, según ha informado...
Ver más
Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela. Así lo anunció el...
Ver más
25/06/2026
Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela
El temblor obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital. Por el momento no hay información oficial de víctimas. El sismo se sintió en estados como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda...
Ver más
24/06/2026
Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela
 El senador colombiano, Iván Cepeda, anunció hoy miércoles en rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, capital colombiana, que acepta los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el...
Ver más
24/06/2026
Iván Cepeda acepta triunfo de Abelardo de la Espriella en elecciones presidenciales de Colombia
Este martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, envió un mensaje al gobierno de Rodrigo Paz a través del canciller Fernando Aramayo, durante el encuentro denominado '...
Ver más
24/06/2026
El subsecretario de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Rodrigo Paz “cuenta con el apoyo del hemisferio”
En Portada
25/06/2026 Mundo
Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes...
vista
25/06/2026 País
Paz expresa su solidaridad con Venezuela tras dos devastadores terremotos
El presidente Rodrigo Paz expresó la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que afectaron al Caribe de ese país...
vista
25/06/2026 Mundo
Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela
Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia...
vista
24/06/2026 País
Ernesto Justiniano: “Evo Morales debe ser detenido y llevado ante la justicia”
El Ministro de Defensa estima que el expresidente y líder cocalero no es “imprescindible para el desarrollo del Chapare, (sino) todo lo contrario”.
vista
24/06/2026 Mundo
Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela
El temblor obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital. Por el momento no hay información oficial de víctimas. El sismo se sintió en estados...
vista
24/06/2026 País
Juez niega acción de libertad para Alanoca y Fiscalía la imputa por 2 delitos
La exministra de Culturas del último gobierno de Morales está acusada de haber, presuntamente, perpetrado actos de instigación pública a delinquir y de...
vista
Actualidad
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026 se consolidó como el evento económico de mayor alcance en...
Ver más
25/06/2026 Economía
La Fexco 2026 generó un movimiento económico superior a $us 206 millones
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplió ayer la distribución de combustibles para La Paz con el fin...
Ver más
25/06/2026 Economía
Yacimientos verifica calidad del combustible y prevé normalizar el suministro en tres días
La Policía Boliviana celebró ayer miércoles su bicentenario con un acto en Cochabamba, donde las autoridades destacaron...
Ver más
25/06/2026 Cochabamba
Policía celebra 200 años y suma a Rex, un can, como subteniente honorífico
Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, ratificó ayer, una vez más, la intención del Gobierno de detener a Evo Morales...
Ver más
25/06/2026 Seguridad
Ministro de Defensa evita revelar “cómo y cuándo” será detenido Evo
Deportes
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “...
Ver más
22/06/2026 Fútbol
Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria
Fiesta total en Vancouver. Egipto se quedó con los aplausos y con la celebración. No solo por el trabajado triunfo...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Aparece la Egipto de Mo Salah
Irán ha vuelto a mostrarse inexpugnable y ha vuelto a sacar un empate, esta vez frenando a Bélgica, la selección número...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Irán, al límite: vuelos a horas de jugar y sin poder entrenar
Tendencias
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
El volumen Cuatro Siglos de Literatura en Bolivia en el horizonte del Bicentenario Republicano (1825-2025), editado por...
Ver más
25/06/2026 Cultura
Archiletras de la Lengua premia a “Cuatro siglos de literatura en Bolivia”
En pleno Mundial 2026, el capitán argentino le da la bienvenida a los 39 años con una imagen fuera de la cancha basada...
Ver más
25/06/2026 Sociales
Messi cumple años: detalles que repite en sus looks y explican su naturalidad
La reconocida grabadora y artista mexicana Ana Elena Maldonado Arenal, cuyo seudónimo es Marenal, retorna a Cochabamba...
Ver más
24/06/2026 Cultura
Mexicana Marenal llega a Cochabamba con “Los caminos de la gráfica”
En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero