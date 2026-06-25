Cae banda internacional que planeaba robar una avioneta en Paraguay: El “patrón” sería un boliviano

Agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional desarticularon una presunta organización criminal que planeaba apoderarse de una avioneta mediante un asalto, en un operativo realizado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El jefe del Departamento de Control de Automotores, comisario Arnaldo Acosta, explicó que la intervención policial se llevó a cabo tras recibir información precisa sobre la operación que preparaba el grupo. A partir de ello, los agentes desplegaron tareas de vigilancia y seguimiento tanto en Luque como en Areguá.

Durante el operativo fueron detenidos Fabrizio V.C.R. (30), quien registra antecedentes por robo agravado y privación ilegítima de libertad, y Nelson E.F.R. (42), también con antecedentes por robo agravado.

El 'patrón' sería un boliviano

De acuerdo con las declaraciones recogidas por los investigadores, ambos habrían sido contratados por un ciudadano boliviano que supuestamente había adquirido la aeronave. Asimismo, señalaron que un ciudadano brasileño sería el encargado de pilotar la avioneta una vez consumado el hecho.

"Según menciona Éver Fariña, él fue contratado y estaba esperando a su grupo para poder apretarle a este dueño de avioneta y que no llegó el otro grupo que le iba a ayudar para realizar dicho asalto", indicó el comisario Acosta.

El jefe policial añadió que la estrategia consistía en concretar primero la supuesta negociación con el propietario para luego ejecutar el atraco. "Iban a comprar supuestamente del dueño. Una vez que se concretaba dicho negocio, ahí recién le iban a apretar al dueño de la aeronave", explicó.

Posteriormente, los agentes localizaron y capturaron en Asunción al ciudadano boliviano Ariel R.M.V. (30), señalado como uno de los presuntos líderes del plan criminal. También fue detenido el brasileño Francisco F.D.B.B. (37), quien habría sido designado para trasladar la aeronave.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la organización y esclarecer el alcance de las operaciones que el grupo habría proyectado realizar en territorio paraguayo.