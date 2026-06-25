La expresidente Jeanine Añez se reúne con al Papa León XIV en el Vaticano

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez se reunió con el papa León XIV en el Vaticano. Las imágenes fueron compartidas por la exmandataria en su red social de Instagram, donde detalla que el encuentro fue el miércoles 24 de junio.

"Fue una experiencia profundamente emotiva y significativa. En medio de tantos acontecimientos que han marcado mi vida en los últimos años, este encuentro me dejó un sentimiento de gratitud, esperanza, serenidad y una profunda paz interior", expresa Añez en parte de su publicación, en la que se la ve estrechando la mano del pontífice.

"Guardo este recuerdo con especial cariño y valoro profundamente la oportunidad de haber vivido una experiencia tan significativa", detalla Añez.

En la publicación se observa a la exmandataria vestida de negro con un sobrero crema y portando en una mano un libro que titula "Jeanine, de puño y letra".

Por su lado, León XIV está con su característica vestimenta blanca.

Añez fue encarcelada en marzo de 2021 y salió de la cárcel en noviembre de 2025, donde respondió a procesos por distintos delitos.