Marco Rubio anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela

Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela. Así lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio este jueves 25 de junio a las 2:34 a.m., en un mensaje publicado en su cuenta de X (@SecRubio).

"Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos", escribió Rubio. "Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate", agregó.

El secretario cerró su mensaje con una confirmación operativa: "América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Rubio se comunicó directamente con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le ofreció "la asistencia completa de Estados Unidos", confirmó un funcionario del Departamento de Estado a CBS News. Rodríguez ratificó ese contacto en sus propias redes y agradeció públicamente el respaldo de Washington.

Jeremy Lewin, subsecretario de Estado para asistencia exterior, precisó que el Departamento activó un equipo de asistencia en desastres y una fuerza de tarea para coordinar la ayuda con el gobierno venezolano interino, según reportó CNBC. Esa coordinación ya estaba en curso al momento de las declaraciones públicas.

Antes del comunicado de Rubio, el presidente Trump también tomó la palabra en su plataforma Truth Social. "Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de ayudar", escribió.

Trump agregó que instruyó a todas las agencias del gobierno a prepararse para actuar con rapidez y se refirió a los venezolanos como "nuestros nuevos y grandes amigos", una señal del reacercamiento diplomático entre Washington y el gobierno interino que lidera Rodríguez desde que una intervención militar estadounidense desplazó a Nicolás Maduro en enero de 2026.

El vicesubsecretario de Estado Christopher Landau también confirmó, horas antes del mensaje de Rubio, que Estados Unidos ya estaba en contacto con las autoridades venezolanas y movilizaba asistencia.



