Rodríguez Zapatero pide a la justicia excluir informe sobre sus negocios en Bolivia

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó mediante su defensa legal que el informe sobre sus negocios en Bolivia sea excluido de la causa judicial en su contra que se tramita en su país.

La solicitud se realizó por escrito al juez que administra el proceso contra Zapatero, informó eldiario.es.

El informe policial señala que Zapatero recibió 200 mil euros como pago por interceder ante autoridades bolivianas, en favor de la empresa Soboca, filial del conglomerado peruano Gloria, en un litigio millonario con la cementera Fancesa.

La defensa del expresidente español pode excluir el informe porque considera que contiene "hechos ajenos a los investigados", que salieron de una "investigación prospectiva y no autorizada".

La investigación contempló agendas, carpetas, discos duros y hasta se clonó el teléfono de la secretaria de Zapatero. En ese marco, la defensa sostiene que hay a un "atropello" a la intimidad del exmandatario español, según la información de eldiario.es.

El caso ha generado repercusiones en Bolivia por la sospecha de que Zapatero usó sus influencias en el Gobierno de Luis Arce con el objetivo de favorecer a Soboce.

En el litigio cementero, Fancesa ganó el juicio de más de 700 millones de bolivianos contra Soboce, pero en mayo 2025 una Sala Constitucional paralizó este proceso. El caso ahora se encuentra en el Tribunal Constitucional.