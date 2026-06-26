Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal. El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, sacudieron el miércoles varias regiones de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro ha sido situado en el noroeste del municipio Montalbán (Estado de Carabobo), en el centro del país.