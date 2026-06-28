El papa a Venezuela: rezo por los fallecidos, gratitud a los socorristas

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 28/06/2026 a las 12h48
ESCUCHA LA NOTICIA

Al término del Ángelus, León XIV reiteró su cercanía al país afectado por dos violentos terremotos que ha causado, hasta ahora, más de 1400 víctimas. El Pontífice elevó sus oraciones por los fallecidos, renovó su cercanía espiritual a los familiares, al tiempo que agradeció y alentó a quienes trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.

Una vez más el Papa León XIV ha manifestado su cercanía y solidaridad a Venezuela, duramente golpeado por el doble terremoto del pasado 24 de junio que afectó sobre todo al estado costero de La Guaira.  Al término del Ángelus, el Papa elevó al cielo su oración por la población:

Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia.

Hablando en español, el Pontífice agradeció también la valiosa labor de los socorristas que se volcaron a las calles para liberar a las personas atrapadas entre los escombros:

Así mismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.

Solidaridad en el Consistorio

También ayer por la tarde, al término de los trabajos del Consistorio extraordinario con los cardenales de todo el mundo, León XIV, antes de pronunciar el discurso de clausura, manifestó su solidaridad y la de todos los cardenales con la población de Venezuela y aseguró sus oraciones:

Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días. Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia. Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación».

Ayuda económica

El pasado 25 de junio, León XIV, tras los violentos terremotos del 24 de junio,  envió una primera ayuda a Venezuela, a través de la Limosnería Apostólica. La cantidad destinada por el Papa fue de 100.000 euros, cifra acordada tras mantener contactos con el nuncio en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Convocatoria UCB
2
Policía cumple 200 años con avances, pero sin su transformación plena
3
El lunes, Bolivia aplicará un régimen de cambio flexible del dólar a Bs 9,73
4
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
5
Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430

Lo más compartido

1
Anapo exige desalojo inmediato y aprehensión de avasalladores en predio de Santa Rita
2
Ministro de Economía descarta cambios con el dólar flexible
3
Perú: Keiko Fujimori recibirá credenciales el 15 de julio
4
Chef boliviano – alemán obtiene la primera estrella Michelin con Teko, un restaurante de cocina fusión
5
Trasladan a Tatiana Marset desde Palmasola a una clínica con fuerte resguardo policial

Más en Mundo

28/06/2026
Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430
A tres días después de que dos terremotos históricos sacudieran Venezuela, los hospitales y las morgues de Caracas y La Guaira se vieron desbordados por...
Ver más
28/06/2026
Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430
A tres días después de que dos terremotos históricos sacudieran Venezuela, los hospitales y las morgues de Caracas y La Guaira se vieron desbordados por...
Ver más
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entregará el 15 de julio las credenciales a la fórmula ganadora de la segunda vuelta de las presidenciales, encabezada por la derechista Keiko Fujimori...
Ver más
27/06/2026
Perú: Keiko Fujimori recibirá credenciales el 15 de julio
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encarga Delcy Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos de...
Ver más
27/06/2026
Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a 1.430
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encarga Delcy Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos de...
Ver más
27/06/2026
Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a 1.430
Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a...
Ver más
26/06/2026
Doble terremoto en Venezuela suma 1.000 muertos, urge ayuda
En Portada
28/06/2026 Economía
El lunes, Bolivia aplicará un régimen de cambio flexible del dólar a Bs 9,73
Bolivia comenzará a aplicar el nuevo régimen cambiario del dólar para la moneda boliviana a partir del lunes 29 de junio, con un tipo de cambio de Bs 9,73, que...
vista
28/06/2026 País
Policía cumple 200 años con avances, pero sin su transformación plena
La Policía Boliviana cumplió la semana pasada 200 años de creación en medio de elogios por el papel que desempeñó en los más de 50 días de conflicto. Sin...
vista
28/06/2026 Economía
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
Con un mensaje contundente, el gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Albar Derpic, visitó Los Tiempos para explicar los alcances de...
vista
28/06/2026 Mundo
Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430
A tres días después de que dos terremotos históricos sacudieran Venezuela, los hospitales y las morgues de Caracas y La Guaira se vieron desbordados por...
vista
28/06/2026 Cochabamba
A cargo de especialistas: la torre de la catedral será restaurada con Bs 900.000
La torre de la Catedral Metropolitana de Cochabamba será refaccionada y restaurada por un equipo de especialistas con el financiamiento y supervisión del...
vista
28/06/2026 Cine
Se vienen La Odisea y otros estrenos “de película” en este semestre de 2026
Este julio viene con grandes estrenos cinematográficos en el mundo y, por supuesto, también en Bolivia.
vista
Actualidad
Con un mensaje contundente, el gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Albar Derpic, visitó...
Ver más
28/06/2026 Economía
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
Al término del Ángelus, León XIV reiteró su cercanía al país afectado por dos violentos terremotos que ha causado,...
Ver más
28/06/2026 Mundo
El papa a Venezuela: rezo por los fallecidos, gratitud a los socorristas
Tres cisternas fueron secuestradas y se aprehendió a un chofer y a la administradora de un surtidor en el municipio...
Ver más
28/06/2026 Seguridad
Policía desarticula red de desvío de diésel en Cotoca
La Alcaldía de Cochabamba intensificó los controles contra la venta ilegal de animales con un operativo...
Ver más
28/06/2026 Cochabamba
Operativo en La Pampa rescata cachorros y aves
Deportes
La debutante aprovecha la victoria de España para pasar como segunda del Grupo H pese a empatar sin goles ante una poco...
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Cabo Verde sigue soñando
La selección española avanzó como primera a dieciseisavos y eliminó (0-1) a una 'charrúa' que vendió cara su piel.
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Uruguay pierde la guerra con España
El futbol venezolano atraviesa una fuerte incertidumbre debido a que los fuertes terremotos que sacudieron al país han...
Ver más
25/06/2026 Fútbol
Siete futbolistas de la sub-20 de Venezuela se encuentran desaparecidos
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
Tendencias
El boliviano Hans Lange Rodríguez, dueño y cocinero de Teko, un restaurante de cocina de autor que fusiona los sabores...
Ver más
26/06/2026 Cocina
Teko, el primer restaurante con raíces bolivianas que consiguió una estrella Michelin
Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su...
Ver más
26/06/2026 Medio Ambiente
Bolivia alcanza 408 especies de mamíferos y 21 no existen en otro lugar
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
Dos corderos es un largometraje boliviano en desarrollo dirigido por Sebastián Fernández y producido por Mariana...
Ver más
28/06/2026 Cine
Proyecto “Dos corderos” es seleccionado para las Becas Ibermedia ECM+LAB
Este julio viene con grandes estrenos cinematográficos en el mundo y, por supuesto, también en Bolivia.
Ver más
28/06/2026 Cine
Se vienen La Odisea y otros estrenos “de película” en este semestre de 2026
La gastronomía boliviana hace historia y logra su primera estrella Michelin. En un restaurante de cocina de autor, el...
Ver más
27/06/2026 Vida
Chef boliviano – alemán obtiene la primera estrella Michelin con Teko, un restaurante de cocina fusión
El Ballet Folklórico de La Paz (Bafopaz) pone en alto el nombre de Bolivia en importantes festivales de folklore que se...
Ver más
26/06/2026 Cultura
Bafopaz cautiva con su coreografía al público europeo