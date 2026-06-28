El papa a Venezuela: rezo por los fallecidos, gratitud a los socorristas

Al término del Ángelus, León XIV reiteró su cercanía al país afectado por dos violentos terremotos que ha causado, hasta ahora, más de 1400 víctimas. El Pontífice elevó sus oraciones por los fallecidos, renovó su cercanía espiritual a los familiares, al tiempo que agradeció y alentó a quienes trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.

Una vez más el Papa León XIV ha manifestado su cercanía y solidaridad a Venezuela, duramente golpeado por el doble terremoto del pasado 24 de junio que afectó sobre todo al estado costero de La Guaira. Al término del Ángelus, el Papa elevó al cielo su oración por la población:

Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia.

Hablando en español, el Pontífice agradeció también la valiosa labor de los socorristas que se volcaron a las calles para liberar a las personas atrapadas entre los escombros:

Así mismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.

Solidaridad en el Consistorio

También ayer por la tarde, al término de los trabajos del Consistorio extraordinario con los cardenales de todo el mundo, León XIV, antes de pronunciar el discurso de clausura, manifestó su solidaridad y la de todos los cardenales con la población de Venezuela y aseguró sus oraciones:

Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días. Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia. Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación».

Ayuda económica

El pasado 25 de junio, León XIV, tras los violentos terremotos del 24 de junio, envió una primera ayuda a Venezuela, a través de la Limosnería Apostólica. La cantidad destinada por el Papa fue de 100.000 euros, cifra acordada tras mantener contactos con el nuncio en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo.