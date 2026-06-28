Sube a 1.450 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos por los potentes terremotos que afectaron al país el pasado miércoles se elevó a 1.450 personas. El reporte anterior, entregado la tarde del sábado, cifraba en 1.430 el total de decesos. De acuerdo con Naciones Unidas, hay al menos 50.000 personas desaparecidas.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Rodríguez en el balance diario que entregan las autoridades y que es transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El legislador indicó que hay 3.150 personas heridas, pese a que el sábado reportó un total de 3.238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro. Además, aumentó de poco más de 3.000 en el reporte anterior a 12.721 las familias damnificadas. El sismo afectó principalmente al estado de La Guaira y a la capital venezolana, Caracas.

189 edificios con daño total

Rodríguez además sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial. También 38 hospitales sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole". Igualmente, explicó que 527 personas han sido trasladadas desde La Guaira, cuyos servicios de salud se encuentran muy presionados, a hospitales públicos y privados de Caracas.

El parlamentario, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agregó que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos. Una treintena de países, tanto de la región como de Europa y Asia, han enviado personal para colaborar en las tareas de rescate.