Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430

A tres días después de que dos terremotos históricos sacudieran Venezuela, los hospitales y las morgues de Caracas y La Guaira se vieron desbordados por pacientes, fallecidos y familiares que esperaban encontrar a sus seres queridos con vida. Los médicos, que llevan años trabajando en hospitales públicos con una financiación lamentablemente insuficiente, dijeron que nunca habían visto tanto sufrimiento de golpe.



Había niños con la cara magullada y las piernas rotas. Un paciente se enfrentaba a su tercera noche en una camilla en el patio de un hospital, con el gotero de la vía intravenosa sujeto a la rama de un árbol. Una morgue diseñada para dos cuerpos estaba abarrotado con 30. Sin electricidad, los sistemas de refrigeración del depósito fallaron y el calor aceleró la descomposición. El hedor era insoportable.



En la carretera que lleva a La Guaira, la región más afectada, la gente está llevando suministros para ayudar en las labores de rescate. El viernes por la tarde la carretera estaba llena de coches y motos que transportaban palas y otras cosas. Algunos llevaban carteles que decían “ayuda humanitaria”. De vez en cuando, los vehículos se apartaban para dejar pasar a las ambulancias.



Tom Fletcher, subsecretario general de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo que ha destinado 15 millones de dólares del fondo mundial de emergencia de la ONU a Venezuela. “Agradezco a los donantes que lo han hecho posible”.



El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encarga Delcy Rodríguez, informó ayer sábado que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 heridos.



“A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV. Rodríguez agregó que hay, hasta el momento, 3.238 personas heridas, así como 3.142 familias damnificadas.



Igualmente, dijo que hasta este sábado han sido atendidas por las autoridades 73.736 familias, especialmente en el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto del miércoles. Además, sostuvo que hay más de 30.000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en zonas afectadas.



Rodríguez volvió a pedir a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada para la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio.