Bolivia apuesta por ser un puente estratégico que conecte el comercio entre el Mercosur y CAN

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Publicado el 30/06/2026 a las 13h22
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El presidente de Estado, Rodrigo Paz, aseguró que Bolivia apuesta por "ser puente que conecte comercio, infraestructura, energía, seguridad y estabilidad democrática" entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN).

"Queremos ser puente que conecte comercio, infraestructura, energía, seguridad y estabilidad democrática como ámbito regional entre Mercosur y CAN", afirmó el presidente boliviano en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur que se realiza este martes en Asunción.

Paz destacó la posición de Bolivia en el corazón sudamericano, no solamente a nivel geográfico, sino por su historia y posición estratégica en la unidad de las naciones. "Bolivia nació para unir regiones, conectar pueblos y equilibrar América del Sur", afirmó.

Explicó que se genera la propuesta de "ser puente" porque "podemos combinar energías baratas e innovación flexible y eficiente en el desarrollo de nuestras naciones".

El presidente de Bolivia concluyó indicando que este es momento para que América Latina sea grande, ya que la región posee energía, alimentos, minerales críticos, biodiversidad y una enorme riqueza humana.

Este martes, en la ciudad de Asunción, se realiza esta cumbre en la que participan los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, José Antonio Kast; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; y el anfitrión paraguayo, Santiago Peña.

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