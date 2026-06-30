Fuerte réplica aterroriza a venezolanos tras días del par de terremotos

Mundo
Redacción Central
Publicado el 30/06/2026 a las 8h03
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Una fuerte réplica ha sacudido el norte de Venezuela, enviando a residentes aterrorizados corriendo a las calles cinco días después de los dos terremotos que mataron a 1.719 personas, dejaron decenas de miles de desaparecidos y desencadenaron una creciente emergencia humanitaria.

El régimen reconoce 1.719 muertos, la mayoría en La Guaira, además de 5.034 heridos y más de 50 mil personas desaparecidas. Pero en la puerta de la morgue improvisada no saben decir cuántos cuerpos hay, y otra vez las cifras empiezan a ser poco transparentes

Mientras familiares de los desaparecidos se convierten en voluntarios que trepan entre los escombros para buscar a sus parientes, insisten con los reclamos de ayuda al gobierno. Entre lágrimas, Luis Antonio Guerra Ortega, un entrenador de fútbol, busca de forma desesperada a su ahijada Valentina, de 14 años. “Son las horas en las que no hay nadie acá. No hay nadie del Estado, esa retroexcavadora la aportó un vecino”, dice con la voz cortada.

No es el único reclamo al régimen que conduce Delcy Rodríguez. El hospital José María Vargas de La Guaira, conocido como el del Seguro Social, desbordó con la tragedia y se lo ve con rajaduras. Llegaron cientos de heridos que fueron atendidos hasta en la entrada. “Usaron cartones para apoyarlos como camillas”, reveló a este diario una enfermera que pidió reserva de su identidad.

“El sistema siempre estuvo mal, sin infraestructura ni las dotaciones básicas para hacer el trabajo. Renuncié hace 14 años porque cobrábamos una miseria. Me fui del país, volví hace poco más de un año y ahora vine al hospital pero como voluntario por la tragedia”, cuenta Pedro Valenzuela (50). Trabaja como enfermero privado y como albañil, hay meses que junta 300 dólares y otros 400.

Aún así, es más que sus ex compañeros. “Hace más de 10 años que faltan medicamentos, insumos, dotaciones. Cobramos un dólar, que junto al Plan Patria y los tickets llegamos a los 240 dólares por mes”, precisa J., otra enfermera que también pidió reserva de su identidad. “Sino sufrimos represalias: nos rotan, te mandan a los peores horarios, por eso todavía no se puede hablar en libertad”, agrega.

En la puerta del hospital se mezcla la esperanza con la incertidumbre. En lo que improvisaron como sala de espera —un espacio abierto afuera del hospital, con butacas y un techo de resguardo—, la única pared está llena de fotos. Son las imágenes de los desaparecidos. Las pegan los familiares, al tiempo que cada día van a revisar una desgastada lista de heridos y de muertos.

El hospital derivó todos los heridos a los distintos centros de salud de la capital venezolana. También ya no tiene muertos del terremoto. Durante día utilizó el estacionamiento como una morgue, donde los cuerpos al sol empezaron a desprender olor debido a la putrefacción.

El régimen decidió llevar todos los cuerpos al puerto de La Guaira, donde hay un peregrinaje de personas que van a llorar a sus familiares.

Decenas de miles de personas siguen desaparecidas mucho después del cierre de la ventana crítica de 72 horas para rescatar a las víctimas atrapadas después de un desastre natural, mientras que millones más carecen de saneamiento y otras necesidades básicas.

A pesar de que los esfuerzos de rescate continuaron, los brotes de saqueo golpearon La Guaira, que se encuentra cerca del principal aeropuerto internacional del país. Gran parte de la ciudad ahora está en los escombros después del desastre de la semana pasada. Farmacias, supermercados y otras empresas fueron saqueadas, dijeron los residentes, algunos de los cuales se quejaron de la lenta y escasa ayuda posterior al terremoto proveniente de las autoridades.

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