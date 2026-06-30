Mercosur ratifica “necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo” de Bolivia

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CORREO DEL SUR y LOS TIEMPOS
Publicado el 30/06/2026 a las 21h04
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Los Estados parte y asociados del Mercosur ratificaron este martes su respaldo al Gobierno legítimo y constitucional de Bolivia y rechazaron toda acción violenta que ponga en riesgo la estabilidad democrática, tras el reciente conflicto que derivó en una crisis humanitaria en el país.

La posición está incluida en la declaración de la LXVIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada este martes en Asunción, Paraguay.

“Los presidentes Santiago Peña Palacios, por la República del Paraguay; Rodrigo Paz Pereira, por el Estado Plurinacional de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, por la República Federativa de Brasil; Yamandú Orsi, por la República Oriental del Uruguay; y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, por la República Argentina, Estados Partes del MERCOSUR, participaron de la LXVIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, realizada el 30 de junio de 2026, en la ciudad de Asunción, Paraguay”, dice el encabezado de la Declaración.

Ellos “MANIFESTARON su profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia; RECHAZARON toda acción que implique violencia, interrupciones de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica; RATIFICARON la necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia; y EXHORTARON a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto mutuo, el pleno reconocimiento de las instituciones democráticas y la preservación de la paz social”, añade el documento.

Asimismo, los jefes de Estado mencionados reafirmaron la plena vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur y ratificaron su compromiso con la defensa y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La declaración fue emitida después de que Bolivia atravesó un conflicto de 53 días de bloqueos, que generó una crisis de abastecimiento, impulsado por sectores que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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