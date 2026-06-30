Paz en el Mercosur: "la seguridad de nuestras democracias está en peligro"

En la cumbre LXVIII Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados Asociados, el presidente Rodrigo Paz, advirtió sobre el riesgo de que Sudamérica enfrente un proceso de desestabilización similar a una "Primavera Árabe" y llamó a los países de la región a convertir la defensa de la democracia y la seguridad hemisférica en una prioridad común.

"Cuidado, y lo digo con el mayor de los respetos, pero también con la mayor firmeza. Se nos está convirtiendo de a poco, por causas externas, una suerte de Primavera Árabe en nuestro continente", afirmó el mandatario, al sostener que la experiencia reciente de Bolivia debe servir como una advertencia para el resto de la región.

La Primavera Árabe tuvo lugar en la década de los 2010, con manifestaciones desde el norte de África y el medio oriente. La mayoría de los manifestantes fueron jóvenes (no en vano las protestas de Egipto han recibido el nombre de revolución de los jóvenes) cercanos a Internet.

Paz aseguró que la seguridad de las democracias latinoamericanas enfrenta amenazas derivadas del crimen organizado, el narcotráfico, el "narcoterrorismo", las economías ilícitas y otros factores que, según dijo, operan sin fronteras e incluso logran infiltrarse en los sistemas políticos.

"La seguridad hemisférica de nuestras democracias está en peligro. Hoy Bolivia, mañana puede ser parte de Argentina o pasado Perú o Colombia", sostuvo, al insistir en que ningún país podrá enfrentar por sí solo los desafíos actuales.

Señaló que Bolivia es el blanco de este tipo de ataque de desestabilización, porque está en el corazón del continente.

“Por eso llamo la atención hoy en este foro, con respecto a esa posible Primavera Árabe se vuelva Primavera Sudamericana. La seguridad hemisférica en nuestras democracias tiene que ser una prioridad de nuestras naciones”, recalcó.

Nueva arquitectura

En ese contexto, propuso construir una nueva arquitectura sudamericana de cooperación en materia de seguridad, inteligencia estratégica y defensa de la institucionalidad democrática, con una respuesta coordinada frente a las amenazas transnacionales.

El presidente boliviano agradeció el respaldo recibido por parte de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y las Naciones Unidas durante la reciente crisis registrada en Bolivia, que incluyó el envío de ayuda humanitaria y apoyo logístico.

Según afirmó, ese respaldo constituyó "una señal histórica" de que cuando una democracia es amenazada, toda la región debe reaccionar de manera inmediata.

Paz sostuvo que Bolivia atraviesa un escenario complejo por la persistencia de amenazas contra el orden democrático y constitucional, las cuales atribuyó a sectores radicalizados y a estructuras vinculadas al financiamiento de economías ilícitas y del crimen organizado.

Asimismo, defendió la aplicación del estado de excepción en el país, al señalar que tuvo un carácter "estrictamente humanitario, preventivo y constitucional", permitió recuperar la normalidad en tres días y se ejecutó sin víctimas fatales.

Explicó que la medida buscó garantizar el ejercicio de los derechos humanos, proteger la libre circulación, el acceso a medicamentos, la atención de servicios esenciales y el derecho al trabajo de la población afectada por bloqueos y hechos de violencia.

Durante su intervención, Paz también planteó que Bolivia aspira a convertirse en un puente de integración continental por su ubicación estratégica en el centro de Sudamérica y propuso fortalecer la articulación entre el Mercosur y la Comunidad Andina mediante proyectos conjuntos en infraestructura, energía, comercio y seguridad.