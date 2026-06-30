Paz y Noboa acuerdan una hoja de ruta para "profundizar" la integración económica entre Bolivia y Ecuador

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, con quien acordó trazar una hoja de ruta para la integración económica en beneficio de ambas naciones.

"Sostuvimos una excelente reunión con el presidente de Ecuador, @danielnoboaok. Dialogamos sobre los desafíos comunes de nuestra región y acordamos trazar una hoja de ruta para profundizar la integración económica y el beneficio mutuo de nuestros pueblos", informó el primer mandatario boliviano en sus redes sociales.

Paz lleva adelante diferentes reuniones bilaterales con presidentes y representantes de otros países en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) que inició ayer y se extiende hasta este martes en Paraguay.

El lunes, el mandatario boliviano se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien conversó sobre el potencial de la Hidrovía Paraguay-Paraná para impulsar el comercio, las inversiones y la competitividad de ambas economías.

Entre tanto, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, quien acompañó a Paz, dialogó con el ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, sobre seguridad informática, el levantamiento de visas de turismo y protección de inversiones, entre otros temas.

Del encuentro también participa el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien destacó que Bolivia fortalece su integración con el mundo y profundiza lazos con otros países con su participación en este evento internacional.