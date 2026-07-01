Sube a 1.943 el número de fallecidos y a 10.571 los heridos en Venezuela

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AGENCIAS
Publicado el 01/07/2026 a las 8h27
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El balance de víctimas por el doble terremoto que azotó el norte de Venezuela el miércoles 24 asciende a 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el último informe oficializado ayer por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La emergencia, que ya se consolidó como la peor catástrofe sísmica del país en los últimos años, moviliza a más de 3.300 rescatistas internacionales en una carrera contra el tiempo para hallar supervivientes entre los escombros.

En transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez detalló que los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.461 personas. Precisó que entre 13.400 y 13.500 ciudadanos consiguieron evacuar la zona del desastre por sus propios medios o con ayuda de familiares en las primeras horas de la crisis.

Ante la gravedad de la situación, dijo que las autoridades mantienen la prioridad absoluta en las operaciones de salvamento. Enfatizó la urgencia de los trabajos en el terreno.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un contingente de más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países –coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– ya opera en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación y auxilio.

Daños y réplicas

El impacto en la infraestructura es masivo. El reporte parlamentario confirma que 189 edificios colapsaron y otro 666 presentan daños serios en todo el territorio nacional.

El epicentro de la destrucción se concentra en el estado La Guaira, específicamente en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, donde se calcula que se encontraban cerca de 30.000 personas entre residentes y turistas al momento del sismo.

La inestabilidad en la región persiste. Los sismólogos han contabilizado 689 réplicas desde los temblores principales del miércoles, lo que eleva el riesgo de otros derrumbes en las estructuras comprometidas.

Una evaluación preliminar y rápida de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la agencia espacial estadounidense, basada en imágenes de satélite, estima que la cifra real de inmuebles dañados o destruidos podría escalar los 58.870 en la región septentrional afectada.

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