Al menos 13 muertos en un ataque masivo ruso contra Kiev

Rusia atacó esta madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.

Al menos 13 personas murieron y más de treinta resultaron heridas, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Además, cifró el número de hospitalizados en setenta.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido la víspera que Rusia preparaba un ataque masivo y había pedido a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y bajara a los refugios al sonar las sirenas.

Rusia llevaba varios días atacando Ucrania con un número inusualmente bajo de drones y misiles, lo que hizo sospechar a algunos observadores que acumulaba armamento para lanzar otro gran ataque como el de esta madrugada.