Marset se declara "no culpable" en EEUU y su juicio oral ya tiene fecha definida

Ayer miércoles, se llevó adelante la audiencia para la lectura de cargos a Sebastián Marset en el juicio que se lleva adelante en Estados Unidos. El uruguayo se declaró inocente de los cuatro delitos por los que ha sido imputado por la Fiscalía y ahora debe esperar hasta enero para el inicio de su juicio oral.

Uno de los cargos que se amplió a Marset es narcoterrorismo, por traficar cargamentos masivos de cocaína para financiar actividades violentas de la organización criminal que lideraba el uruguayo, señala un reporte de El País de Uruguay, que cita al abogado Santiago Moratorio como fuente.

El segundo delito es por tráfico en altamar, pues se vincula al uruguayo a una lancha que transportaba más de 1.700 kilos de droga en una jurisdicción controlada por Estados Unidos.

El tercer delito es por conspiración y el cuarto por lavado de dinero, ya que presuntamente realizó transferencias a entidades financieras de EEUU, como parte del entramado de su organización para "blanquear" sus dólares.

Cabe recordar que meses atrás se señalaba que la utilización de entidades financieras de EEUU le permitía al país del norte iniciar un juicio contra el uruguayo, aunque el tráfico de droga no haya sido realizado en Estados Unidos.

JUICIO CON JURADOS CIUDADANOS

Un reporte de Telefuturo de Paraguay señala que al momento de declararse inocente de las acusaciones en su contra, Marset exigió que se realice un juicio con jurados ciudadanos y no con un juez penal.

Esto significa que será un jurado compuesto por 12 ciudadanos serán los que definirán si el uruguayo es culpable o inocente de los delitos por los que está siendo acusado.

Los delitos por los que es acusado Marset tienen penas de entre 20 años a cadena perpetua.

Finalmente, se conoció que el juicio inicia el 11 de enero del 2027.