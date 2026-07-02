Venezuela: riesgo de enfermedades y violencia sexual contra niños

La emergencia humanitaria provocada por los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ha abierto una segunda crisis, menos visible que la destrucción de edificios y la búsqueda de sobrevivientes, pero preocupante: la situación de miles de niños y adolescentes que han quedado expuestos a múltiples riesgos tras perder sus hogares, quedar separados de sus familias o verse obligados a vivir en refugios improvisados.

Mientras continúan las labores de asistencia, organismos internacionales y organizaciones humanitarias alertan que la protección de la infancia debe convertirse en una prioridad inmediata para evitar que el desastre natural derive también en una crisis de violencia, explotación y deterioro sanitario que podría prolongarse durante meses.

Según las estimaciones de Unicef, alrededor de 680 mil niños y niñas forman parte de los 1,8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria tras el doble terremoto, los peores registrados en Venezuela en décadas.

Vulnerables

En cualquier terremoto de gran magnitud, los menores constituyen uno de los grupos más vulnerables. Además de las lesiones físicas sufridas durante el colapso de edificios, muchos niños quedan separados de sus padres durante la evacuación, pierden a familiares en los derrumbes o son desplazados a lugares distintos sin posibilidad inmediata de reunificación.

Unicef advierte que miles de niños venezolanos enfrentan actualmente situaciones de separación familiar, desplazamiento, angustia emocional y pérdida de los sistemas de protección que normalmente ofrecen el hogar, la escuela y la comunidad.

La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, señaló que las imágenes procedentes de Venezuela muestran una realidad especialmente dura para la infancia.

“Nuestros pensamientos están con los niños y las familias que han perdido a sus seres queridos y con todos aquellos cuyas vidas han cambiado drásticamente”, afirmó la responsable del organismo.

Las estimaciones de la agencia indican además que 3,9 millones de niños viven en las zonas afectadas por los terremotos, lo que convierte la protección infantil en uno de los mayores desafíos de la respuesta humanitaria.

Violencia sexual

Una de las principales preocupaciones expresadas por la ONG Plan International está relacionada con las condiciones existentes en los refugios temporales donde miles de familias desplazadas conviven desde el desastre.

La organización explica que en numerosos albergues hombres, mujeres, niñas y niños comparten espacios comunes sin una adecuada separación y, en muchos casos, no existen baños diferenciados por sexo, una situación que incrementa considerablemente los riesgos de abuso y violencia sexual.

La consultora de Plan International en Venezuela, Geraldine Gómez, describió un escenario que refleja el temor cotidiano de muchas madres.

Relató el caso de dos mujeres de una misma familia que deben turnarse para dormir porque sienten miedo de dejar desprotegidas a las niñas durante la noche.