Contingente boliviano en Venezuela amplía su misión humanitaria con evaluación de infraestructuras y asistencia a familias

El contingente conformado por especialistas del Grupo de Búsqueda, Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE), que brinda apoyo en Venezuela, amplió su campo de acción y ahora también trabaja en la evaluación de edificaciones dañadas, la remoción de escombros y la asistencia directa a las familias damnificadas.

En su tercera jornada de operaciones, los rescatistas bolivianos fueron desplegados nuevamente en el sector de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos, donde realizaron inspecciones técnicas en edificios con daños estructurales para apoyar la planificación de las operaciones de rescate y garantizar condiciones seguras para el ingreso de los equipos especializados.

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Defensa, las tareas también comprendieron la apertura de nuevos puntos de intervención en estructuras colapsadas, ampliando las áreas de extracción previamente identificadas durante las jornadas anteriores.

Paralelamente, el contingente colaboró en la remoción de escombros, brindó apoyo humanitario a las familias que permanecen en las zonas afectadas y acompañó el trabajo que desarrollan las autoridades venezolanas junto a los equipos internacionales de respuesta.

“Las inspecciones efectuadas permitieron verificar los sectores asignados al equipo boliviano y dar continuidad a las labores de búsqueda en edificaciones afectadas. Si bien no se identificaron sobrevivientes en las áreas intervenidas, los trabajos permitieron localizar nuevos puntos de extracción y fortalecer las operaciones coordinadas de recuperación de víctimas”, detalló esta cartera de Estado.

El contingente boliviano mantiene su despliegue bajo el Sistema de Comando de Incidentes, trabajando de manera integrada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y las brigadas internacionales que participan en la respuesta humanitaria, aportando capacidades especializadas en operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Además de las actividades operativas, la misión recibió durante la jornada una donación de insumos médicos, productos de desinfección y alimentos destinados al personal desplegado.

“La participación de Bolivia en esta misión internacional refleja el compromiso de las Fuerzas Armadas con la cooperación humanitaria y la atención de emergencias de gran magnitud, poniendo al servicio de la población afectada personal altamente capacitado, experiencia técnica y una permanente vocación de servicio en apoyo a quienes hoy enfrentan una de las mayores tragedias naturales registradas en la región”, destacó el Ministerio de Defensa.