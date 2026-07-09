Donald Trump afirma que alto el fuego con Irán “ha terminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado ayer por “terminado” el acuerdo de alto el fuego sellado con Irán el pasado 17 de junio y ha abogado por romper toda comunicación con las autoridades de la República Islámica; a continuación, sin embargo, ha dejado una puerta entreabierta a que sus “magníficos negociadores” mantengan el diálogo.

Las declaraciones de Trump se producen tras la escalada de bombardeos cruzados entre ambos países que comenzó el lunes, cuando la República Islámica atacó al menos tres buques que cruzaban el estrecho de Ormuz (vinculados a intereses qataríes, saudíes y emiratíes), y siguió con el bombardeo estadounidense, durante la noche del martes al miércoles, de más de 80 objetivos en Irán, a lo que la Guardia Revolucionaria iraní ha respondido con ataques sobre Baréin y Kuwait.

Horas más tarde, el republicano ha señalado que la ofensiva contra la Teherán continuará: “Probablemente les golpearemos de nuevo”, ha advertido, según Reuters, antes de añadir que EE UU se plantea retomar el bloqueo sobre los puertos iraníes, regresando así a las tácticas empleadas durante el periodo más hostil de la guerra.



“Les hemos dado fuerte”, ha dicho Trump a los periodistas que cubrían el inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

Preguntado expresamente por si el alto el fuego se ha acabado y el Memorando de entendimiento firmado con Irán está muerto, Trump ha respondido: “Es una pregunta muy interesante. Para mí, sí, creo que se ha terminado. No quiero tratar más con ellos. Son un montón de basura [en alusión a los iraníes]. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma, y son salvajes, gente violenta. Y, si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Por lo que a mí respecta, todo ha terminado. Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, son unos mentirosos, están locos”.

Además, Trump ha advertido a Irán de que es probable que EE UU lleve a cabo nuevos ataques.



Con todo, ha dejado una puerta entreabierta a que sus “magníficos negociadores” sigan “hablando” con la otra parte, si bien no considera que vayan a tener mucho éxito.

“Toda mi vida ha sido hacer acuerdos...Gané mucho dinero. Tuve mucho, un gran éxito. Y trato con estos tipos y son de otra escuela. Son mentirosos. Son tramposos”, ha insistido.



“No me gustan. Les vamos a desnuclearizar, porque están locos”, puntualizó el mandatario estadounidense.



