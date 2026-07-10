Sube a 4.118 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

Venezuela sumó otros 229 muertos para alcanzar la cifra de 4.118 víctimas mortales debido a los devastadores terremotos de hace más de dos semanas, según el más reciente balance oficial ofrecido este viernes, cuando una nueva replica provocó evacuaciones de edificios en Caracas.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno interino contabiliza 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

Evacuaciones en Caracas

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió Caracas cerca de las 11H00 locales (17:00 CET) de este viernes. Decenas de personas evacuaron de altas torres en el sector financiero de El Rosal, al este de la capital.

"Se sintió fuerte (...), desalojaron a todos", dijo Liliana Peñaloza, empleada de mantenimiento en uno de los edificios. "Aquí estamos asustados porque todo el mundo está a la expectativa. Con lo que pasó el 24 de junio, ya uno está como alerta a todo lo que pasa", explicó la mujer de 57 años.

Amber Llanes, agente de viaje de 26 años, quedó "súper nerviosa" después de los devastadores terremotos. "Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder" una "catástrofe", confesó.

En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Según el balance oficial, han ocurrido 1.171 réplicas desde el 24 de junio.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.