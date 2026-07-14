Los terremotos ponen a la migración venezolana ante otra encrucijada

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 14/07/2026 a las 9h18
ESCUCHA LA NOTICIA

Durante los últimos años, la migración venezolana había entrado en una etapa distinta. Después del éxodo masivo que convirtió al país en protagonista de uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia reciente de América Latina, el ritmo de salida comenzó a estabilizarse. Aunque los venezolanos siguieron migrando, ya no lo hacían con la intensidad observada entre 2015 y 2019. Incluso algunos empezaron a contemplar la posibilidad del regreso, alentados por la reunificación familiar o por la percepción de una relativa estabilización económica.

El doble terremoto del 24 de junio amenaza con cambiar nuevamente ese escenario.

El sociólogo Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, considera que todavía es pronto para medir cuántos venezolanos decidirán migrar como consecuencia del desastre. Sin embargo, sostiene que el terremoto constituye otro factor de presión sobre una población que ya vivía en condiciones extremadamente vulnerables.

“Lo primero es cómo apoyamos de manera eficiente a los familiares y a los damnificados por este terremoto, que además se produce en medio de un gran terremoto que ya lleva 27 años, el de la destrucción del país, y que encuentra un país sin instituciones, sin recursos, sin hospitales y sin capacidad para responder”, afirmó Paz.

La tragedia no solo podría impulsar nuevas salidas. También modifica las expectativas de miles de venezolanos que vivían en el extranjero y comenzaban a plantearse un eventual retorno.

En un estudio reciente elaborado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana, los migrantes identificaban tres condiciones indispensables para regresar: seguridad, empleo y servicios públicos. Después del terremoto, esas condiciones se han deteriorado aún más.

“Va a refrenar la posibilidad de quienes estuviesen pensando en un retorno inmediato. Eso va a afectar también esa decisión. Las personas decían que para poder pensar en el retorno tendría que haber condiciones de seguridad, condiciones de servicio y empleo. Ahora eso se ha dimensionado”, aseguró Páez.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Pocos prestatarios renegociaron créditos con entidades financieras
2
Magisterio paceño advierte que no permitirá declarar profesión libre
3
Los mecanismos de prevención no funcionan y suman linchamientos
4
Tres policías y un capitán de avión civil enviados a prisión con detención preventiva
5
Salud anuncia paro por sueldos, Ministerio dice que pagará hoy

Más en Mundo

13/07/2026
Colombia y Perú confirman el giro a la derecha de América Latina
Se aceleran los vientos de cambio en las Américas. La derrota del candidato de Gustavo Petro en Colombia y la confirmación de Keiko Fujimori al frente del...
Ver más
11/07/2026
Trump amenaza con "arrasar" Irán si lo asesinan
El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos "arrasará por completo" a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo.
Ver más
Venezuela sumó otros 229 muertos para alcanzar la cifra de 4.118 víctimas mortales debido a los devastadores terremotos de hace más de dos semanas, según el más reciente balance oficial ofrecido este...
Ver más
10/07/2026
Sube a 4.118 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su país aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero reiteró que el alto al fuego acordado el mes pasado ya terminó.
Ver más
10/07/2026
Trump dice que Estados Unidos volverá a negociar con Irán
Hasta ayer, el balance por los terremotos en Venezuela registraba 3.685 personas fallecidas y 16.740 heridas que han recibido atención médica.
Ver más
10/07/2026
Venezuela: los niños son los más afectados por las amputaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado ayer por “terminado” el acuerdo de alto el fuego sellado con Irán el pasado 17 de junio y ha abogado por romper toda comunicación con las...
Ver más
09/07/2026
Donald Trump afirma que alto el fuego con Irán “ha terminado”
En Portada
13/07/2026 Cochabamba
Juez determina detención domiciliaria para Zúñiga por caso de la asonada militar
En el marco del proceso de investigación por toma militar a la plaza Murillo, en junio de 2024, la Justicia concedió este lunes la cesación de la detención...
vista
13/07/2026 Economía
Ministro Zamora denuncia despilfarro de Bs 500 millones en la sede de la Unasur de Cochabamba
Durante una inspección instruida por el presidente Rodrigo Paz, este lunes el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora denunció el despilfarro de Bs 500...
vista
13/07/2026 País
Antes del inicio de su juicio oral, Zúñiga se declara “preso político”
El excomandante de las FFAA, Juan José Zúñiga se declaró un “preso político” a su llegada al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde este...
vista
13/07/2026 Seguridad
Zúñiga llega a La Paz para el inicio de su juicio oral por asonada militar en 2024
El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ya se encuentra en la ciudad de La Paz para el inicio de su juicio oral previsto para este lunes 13 de junio...
vista
13/07/2026 País
Paquete de leyes: Paz prepara agenda con brigadas departamentales; Libre dice que no recibió invitación
Ricardo Rada, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) oficialista, afirmó que Rodrigo Paz aún está en proceso de socialización con legisladores con el...
vista
13/07/2026 Seguridad
Los mecanismos de prevención no funcionan y suman linchamientos
Un padre de familia, en medio de sollozos, pedía la anterior semana desesperadamente justicia por el asesinato de su hijo por una turba tras una fuerte golpiza...
vista
Actualidad
Durante los últimos años, la migración venezolana había entrado en una etapa distinta. Después del éxodo masivo que...
Ver más
14/07/2026 Mundo
Los terremotos ponen a la migración venezolana ante otra encrucijada
En el marco del proceso de investigación por toma militar a la plaza Murillo, en junio de 2024, la Justicia concedió...
Ver más
13/07/2026 Cochabamba
Juez determina detención domiciliaria para Zúñiga por caso de la asonada militar
Durante una inspección instruida por el presidente Rodrigo Paz, este lunes el ministro de Obras Públicas, Mauricio...
Ver más
13/07/2026 Economía
Ministro Zamora denuncia despilfarro de Bs 500 millones en la sede de la Unasur de Cochabamba
El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que, el Ministerio Publico continua con la...
Ver más
13/07/2026 Seguridad
Tres policías y un capitán de avión civil enviados a prisión con detención preventiva
Deportes
Por segunda semana consecutiva ganó un nuevo trofeo junto al chileno Soto. Gracias a ello ya se encuentra entre los 120...
Ver más
13/07/2026 Tenis
Federico Zeballos no para de sumar títulos y se impone en el Challenger de Bogotá
Los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que han acabado la semana pasada dejan un nuevo...
Ver más
13/07/2026 Fútbol
El Mundial 2026 tiene el récord histórico de asistencia a los estadios
El ciclismo y el deporte boliviano están de luto. Edgar Cueto García, considerado una de las máximas figuras del...
Ver más
12/07/2026 Multideportivo
Luto en el deporte: falleció Edgar Cueto García, leyenda del ciclismo boliviano
Juan Carlos Prado pasa por un gran nivel en el tenis profesional, pues luego de dos victorias consecutivas en los...
Ver más
12/07/2026 Tenis
Juan Carlos Prado disputará por primera vez un torneo ATP 250
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
Doble Click
El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su papel protagónico en la saga de 'Jurassic Park', murió a los 78 años,...
Ver más
13/07/2026 Cine
Muere el actor Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park'
La publicación de El Llamado (2025) de Daniel Averanga Montiel por Rincón Ediciones, y su presentación en la 2da...
Ver más
13/07/2026 Cultura
“El llamado”
En el corazón del departamento del Beni, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (RB-EBB) resguarda una...
Ver más
13/07/2026 Cultura
Los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar, encuentran refugio en Bolivia
La Odisea, una épica de acción mítica basada en la obra de Homero, llega a los cines de Cochabamba en medio de gran...
Ver más
13/07/2026 Cine
Cine: La Odisea, el mítico viaje de Ulises llega a Cochabamba