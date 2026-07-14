Los terremotos ponen a la migración venezolana ante otra encrucijada

Durante los últimos años, la migración venezolana había entrado en una etapa distinta. Después del éxodo masivo que convirtió al país en protagonista de uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia reciente de América Latina, el ritmo de salida comenzó a estabilizarse. Aunque los venezolanos siguieron migrando, ya no lo hacían con la intensidad observada entre 2015 y 2019. Incluso algunos empezaron a contemplar la posibilidad del regreso, alentados por la reunificación familiar o por la percepción de una relativa estabilización económica.

El doble terremoto del 24 de junio amenaza con cambiar nuevamente ese escenario.

El sociólogo Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, considera que todavía es pronto para medir cuántos venezolanos decidirán migrar como consecuencia del desastre. Sin embargo, sostiene que el terremoto constituye otro factor de presión sobre una población que ya vivía en condiciones extremadamente vulnerables.

“Lo primero es cómo apoyamos de manera eficiente a los familiares y a los damnificados por este terremoto, que además se produce en medio de un gran terremoto que ya lleva 27 años, el de la destrucción del país, y que encuentra un país sin instituciones, sin recursos, sin hospitales y sin capacidad para responder”, afirmó Paz.

La tragedia no solo podría impulsar nuevas salidas. También modifica las expectativas de miles de venezolanos que vivían en el extranjero y comenzaban a plantearse un eventual retorno.

En un estudio reciente elaborado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana, los migrantes identificaban tres condiciones indispensables para regresar: seguridad, empleo y servicios públicos. Después del terremoto, esas condiciones se han deteriorado aún más.

“Va a refrenar la posibilidad de quienes estuviesen pensando en un retorno inmediato. Eso va a afectar también esa decisión. Las personas decían que para poder pensar en el retorno tendría que haber condiciones de seguridad, condiciones de servicio y empleo. Ahora eso se ha dimensionado”, aseguró Páez.