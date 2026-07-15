EEUU e Irán vuelven a la guerra abierta y tiende a expandirse al Mar Rojo

Estados Unidos e Irán han vuelto a la guerra abierta tras una semana de bombardeos y acusaciones cruzadas de violaciones del acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio.

El presidente Donald Trump notificó el fin de semana pasado al Congreso que su país está de nuevo en guerra con Teherán para justificar lo que vendría el lunes: más bombardeos y nuevas amenazas con el fin de, escribió el republicano, “proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos”.

En la madrugada del martes (última hora de la tarde en Washington), su ejército bombardeó numerosas localidades iraníes y la República Islámica atacó intereses estadounidenses en los países vecinos, además de dos buques en el estrecho de Ormuz -donde falleció un marinero-.

El conflicto también amenaza con extenderse de nuevo al mar Rojo y a Irak.

Horas después de esos ataques, Trump dio marcha atrás en su anuncio del día anterior de complementar la imposición de un nuevo bloqueo de Ormuz para los barcos iraníes con un cobro del 20% de la carga transportada a los barcos extranjeros que transiten por esas aguas, cruciales en el comercio mundial.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció en un comunicado que “ha golpeado con éxito” objetivos militares en Irán, “incluidos en Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas”, y que se había empleado “munición de precisión contra los sistemas de defensa costeros y las capacidades marítimas” para reducir “la habilidad de Irán para atacar buques comerciales”.

Las localidades atacadas se encuentran en la costa sur de Irán o son islas en el golfo Pérsico donde se concentran importantes puertos comerciales, instalaciones petrolíferas y, en el caso de Bushehr, la única central nuclear de uso civil del país.

Medios iraníes han informado de que al menos cuatro personas resultaron heridas en Omidiyeh (provincia de Juzestán), mientras la agencia Fars ha confirmado que tres personas han muerto en la provincia de Hormozgán producto de los bombardeos de EEUU.

La Guardia Revolucionaria anunció que había atacado objetivos militares en Jordania y la base de la Quinta Flota en Baréin.