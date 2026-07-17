Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán

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AGENCIAS
Publicado el 17/07/2026 a las 8h03
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Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron ayer ataques contra el régimen islámico de Irán por sexta noche consecutiva consecutiva, dijo el ejército estadounidense.

Los ataques se llevaron a cabo para “degradar aún más las capacidades militares iraníes”, señaló el comando militar de Estados Unidos para Medio Oriente (Centcom) en la red social X.

Por primera vez desde que un memorando de entendimiento suspendió los combates el mes pasado, Estados Unidos lanzó el miércoles dos grandes oleadas de ataques aéreos en un solo día, dirigidas principalmente contra objetivos cercanos a la costa sur de Irán.

Por su parte, medios estatales de Irán reportaron nuevas explosiones y ataques estadounidenses en distintos puntos del sur del país ayer en la noche, en medio de un repunte de las hostilidades entre Washington y Teherán.

La televisión estatal reportó dos explosiones en la ciudad de Bushehr, donde se encuentra la única planta nuclear civil de Irán, y las atribuyó al “enemigo estadounidense”, así como una serie de explosiones no atribuidas en la ciudad de Bandar Abás.

La agencia oficial de noticias IRNA también afirmó que se registraron “ataques del enemigo estadounidense en zonas alrededor de Ahvaz”.

Reacción

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, advirtió que Irán destruirá toda la infraestructura que quede en la región, si Estados Unidos lanza ataque contra infraestructuras iraníes.

“Estados Unidos, un país criminal, continúa con su rebelión y desestabilización de la región”, declaró el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari  ayer.

“En primer lugar, se reitera una vez más: bajo ninguna circunstancia y de ningún modo permitiremos que Estados Unidos, como país extranjero y extraregional, interfiera en el estrecho de Ormuz. Esta es la línea roja inviolable de Irán”, subrayó.

“Que el enemigo ignorante sepa: para nosotros, el momento de la epopeya no es momento de contención. Lo que ocurra por parte de las Fuerzas Armadas de Irán no será un golpe equivalente, sino un golpe superior”.

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