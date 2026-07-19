Sismo de 5.1 en Junin deja 6 fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados

Al menos seis personas murieron tras un sismo de magnitud 5.1 que se registró la noche del sábado en la provincia de Chupaca y zonas aledañas de la región Junín, en la zona centro del Perú. Los fallecidos corresponden al sector de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo.

Las autoridades locales indicaron al medio que habría personas atrapadas bajo los escombros, luego del colapso de viviendas en una de las áreas afectadas. Hasta el lugar se desplazó personal de rescate, emergencia y salud para auxiliar a los heridos y continuar con las diligencias.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que la Dirección Regional de Salud movilizó dos ambulancias del SAMU para atender la emergencia, mientras las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales mantienen el monitoreo en sus jurisdicciones.

El Ministerio de Energía y Minas informó, según un informe de la empresa Electrocentro, sobre un corte del servicio eléctrico que afecta los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó que no se registran afectaciones en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.

Luis Vásquez, titular de Indeci, indicó en América que “a la fecha se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas. En tanto, está trabajando ahí el gobierno regional, los elementos de primera respuesta, como la Dirección Desconcentrada también de Junín de Indeci se encuentran en la zona”