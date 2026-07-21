Trump: Irán pagará caro por las muertes de soldados de EEUU

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 21/07/2026 a las 8h29
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El presidente Donald Trump advirtió a Irán ayer que pagará “muchas veces más” por cada soldado estadounidense que pierda la vida en ataques del régimen islámico, después de que Washington anunciara durante el fin de semana tres nuevas bajas y un militar desaparecido.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces más”, escribió el líder de la Casa Blanca en su plataforma Truth Social.

“Esta orden fue transmitida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes de las fuerzas armadas”, remarcó.

Trump irá hoy a una base militar en Delaware para recibir los cuerpos de los soldados estadounidenses muertos recientemente, indicó la portavoz Karoline Leavitt en la red social X.

Dos soldados estadounidenses murieron el viernes en ataques del régimen de Irán contra Jordania que también dejaron uno desaparecido y un tercero falleció por la destrucción de municiones enemigas en Irak.

EEUU intensifica bombardeos

Washington ha ejecutado ayer la novena oleada consecutiva de bombardeos sobre Irán, mientras la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado por segundo día el aeropuerto internacional de Aqaba, en el sur de Jordania, donde asegura haber dañado aviones militares de Estados Unidos estacionados en el lugar. Ese cuerpo militar, paralelo al ejército regular iraní, también ha informado de explosiones en dos petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz por una ruta “insegura”.

El órgano castrense no ha reivindicado la autoría de esos posibles ataques, pero ha señalado sobre las aguas de Ormuz: “[Son] nuestro territorio, y la interferencia del ejército terrorista de EE UU desde miles de kilómetros de distancia no tiene legitimidad legal y será confrontada”.

La agencia naval británica (UKMTO) asegura que un buque se ha incendiado frente a la costa omaní, en la ribera sur del estrecho, tras ser alcanzado por un proyectil de origen desconocido. La tripulación ha sido rescatada y el barco sigue en llamas y a la deriva.

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