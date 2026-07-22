Tribunal de EEUU fija para junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, irán a juicio a partir del 1 de junio de 2027, dictaminó hoy miércoles un juez de Estados Unidos.

La pareja, que se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, hizo su tercera aparición en un tribunal de Nueva York después de que soldados estadounidenses los capturaran por medio de la fuerza en una incursión militar a principios de enero.