Tribunal de EEUU fija para junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro
Mundo
Publicado el 22/07/2026 a las 13h41
El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, irán a juicio a partir del 1 de junio de 2027, dictaminó hoy miércoles un juez de Estados Unidos.
La pareja, que se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, hizo su tercera aparición en un tribunal de Nueva York después de que soldados estadounidenses los capturaran por medio de la fuerza en una incursión militar a principios de enero.
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