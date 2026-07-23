Aumentan a 13 las víctimas fatales por temporales en Chile

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AGENCIAS
Publicado el 23/07/2026 a las 7h56
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Aumentaron a 13 las personas fallecidas y cuatro desaparecidas por el temporal que desde el pasado 16 de julio afecta a 10 de 16 regiones en Chile, situación que también ha dejado unas 63 mil personas incomunicadas y más de 24.400 viviendas con daños, entre ellas 100 destruidas, informaron ayer  las autoridades chilenas.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, afirmó en rueda de prensa que a pesar de que en la zona ya no hay precipitaciones, “de todas maneras queremos insistir en el llamado a las personas a la precaución”.

“Todavía hay cortes de camino, cortes de ruta. Algunos ríos todavía siguen con sus caudales bastante abundantes y no se descarta la posibilidad de que pudieran tener algún ascenso en ellos durante el día”, indicó la funcionaria.

Precisó que a la fecha se registran 63.515 personas aisladas y 3.469 damnificadas, además de 16 lesionados, mientras que suman 24.459 viviendas con algún tipo de daño y de ellas 100 destruidas.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, agregó que en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país, las más afectadas desde el pasado fin de semana y donde ha fallecido la mayoría de personas, no se pronostican lluvias para los próximos días.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el pasado 20 de julio “estado de excepción de catástrofe” por calamidad pública en la región de Coquimbo y parte de Atacama, medida que permite el despliegue de efectivos militares y el empleo de recursos especiales de las arcas fiscales de la nación sudamericana.

En ciudades de la Región de Valparaíso y La Araucanía se han registrado protestas con barricadas.

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