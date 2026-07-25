Más de 80.000 evacuados y 3.757 focos de calor agravan la emergencia por incendios en España

Mundo
Los Tiempos y agencias
Publicado el 25/07/2026 a las 13h13
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España vive una de las jornadas más complejas del verano en la lucha contra los incendios forestales. Las altas temperaturas, el viento y la baja humedad mantienen activos numerosos focos en distintas regiones del país, con especial preocupación en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, donde la magnitud de la emergencia llevó al Gobierno español a declarar la emergencia de interés nacional.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados este sábado por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, los incendios han obligado a evacuar o confinar a cerca de 88.000 personas. En la Comunidad de Madrid se registran 29.488 evacuados y 20.262 personas confinadas, mientras que en Ávila alrededor de 38.000 habitantes permanecen entre evacuados y confinados tras la ampliación de las zonas afectadas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó las áreas alcanzadas por el fuego, donde hasta el momento consumió más 45.000 hectáreas entre Madrid y Ávila. La autoridad señaló que la situación continúa siendo "compleja", por el comportamiento del viento, pese al descenso de las temperaturas.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que el cambio previsto en las condiciones meteorológicas podría agravar la emergencia en las próximas horas y calificó el escenario como una situación "totalmente inédita".

Los incendios no solo afectan a Madrid, Ávila y Toledo. La ola de calor que atraviesa el país mantiene activos focos en otras comunidades autónomas. Revisando la plataforma de monitoreo de Incendios España, se identificaron más de 3.700 focos de calor, además de incendios activos en Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, entre otras regiones.

Bomberos, brigadas forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios aéreos continúan trabajando para contener el avance de los incendios y proteger a la población.

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