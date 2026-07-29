Fujimori asume el mando de Perú tras 5 años de inestabilidad política

Mundo
Redacción Central
Publicado el 29/07/2026 a las 8h34
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Tras 15 años desde su primera postulación a Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de la República en el Congreso, compuesto ahora por dos cámaras. La lideresa de Fuerza Popular ofreció un mensaje a la nación de 45 minutos, que estuvo centrado en la seguridad ciudadana, las medidas de urgencia ante el fenómeno de El Niño y un llamado a la unidad a la oposición parlamentaria.

En el inicio de su mensaje a la nación ante el Congreso, Fujimori Higuchi afirmó que recibe un país “marcado por el abandono” y un Estado “debilitado por la improvisación” y la “corrupción”, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos. Agregó que hay “miles de obras paralizadas o mal ejecutadas”, así como un sistema de salud que “llega tarde o que nunca llega”.

“A pesar de esta dramática situación, no me rendiré, no he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías”, manifestó.

La jefa de Estado anunció la implementación de “un plan de contingencia nacional” de cara al fenómeno de El Niño (FEN), “que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”

Ante los senadores y diputados, Fujimori Higuchi afirmó que su administración iniciará “de inmediato” la descolmatación “masiva” de ríos, la construcción de defensas ribereñas y la protección de cuencas.

Respecto a la seguridad ciudadana, la presidenta Keiko Fujimori prometió que su mandato recuperará cada barrio, carretera y espacio público para las familias peruanas. “Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, subrayó.

En otro momento, la presidenta Keiko Fujimori, dirigiéndose al país y también a la comunidad internacional, reiteró su compromiso de “respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa”.

“Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”, complementó.

En el tramo final de su mensaje a la Nación, que duró 45 minutos, la presidenta electa de Perú  hizo un llamado a la oposición en el Congreso- que a través del diputado Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) tiene el control de la cámara baja- para tender puentes de diálogo.

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