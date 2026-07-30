Incendios forestales en España y Francia se estabilizan, pero lo peor podría estar por venir

Los bomberos en Francia y España han logrado contener los enormes incendios forestales cerca de Burdeos y Madrid, al menos por ahora, dijeron las autoridades de ambos países. Pero advirtieron que la batalla estaba lejos de terminar: se espera que las temperaturas aumenten este jueves.

Las autoridades de la región de Burdeos, donde un incendio ha llegado a menos de 9,6 kilómetros de una fábrica que ayuda a construir misiles nucleares, dijeron ayer temprano que la noche había estado “tranquila” y que varios focos nocturnos habían sido contenidos. Laurent Nuñez, el ministro del Interior francés, dijo el martes por la noche que dos incendios más pequeños en otras partes del sur de Francia habían sido controlados.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo ayer que la batalla contra los incendios alrededor de Madrid, los más grandes en la historia moderna de España, continuaba evolucionando de forma “favorable”. Compartió un mensaje de optimismo y precaución, pues dijo que los bomberos estaban remojando los puntos calientes para prevenir nuevos focos mientras las temperaturas aumentaban.

“Las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas”, dijo Sánchez.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales dijo que partes del suroeste de Francia y el norte de España permanecerían bajo “condiciones de incendio muy extremas” ayer. Algunas áreas podrían registrar temperaturas de 42 grados Celsius o incluso superiores, dijo la agencia. Se esperaba que grandes extensiones de España registraran temperaturas abrasadoras durante el resto de la semana.

Gran parte de Europa occidental experimenta otro episodio de calor intenso, el cuarto del continente desde mayo. Las autoridades han advertido que una combinación de clima seco prolongado, vientos racheados, temperaturas extremas y baja humedad aumentaría significativamente el riesgo de que se desaten nuevos incendios forestales y de que los incendios existentes se propaguen.

Blandine Sarrazin, la alcaldesa de Le Barp, un pueblo cerca de Burdeos, dijo en las redes sociales ayer que los bomberos habían logrado contener tres focos allí en las últimas 24 horas. “La situación se está poniendo más difícil”, advirtió, e instó a las personas a mantenerse “extremadamente vigilantes”.

En Le Porge, el pueblo francés más afectado por el incendio, la situación todavía era “crítica”, dijo el alcalde, Martial Zaninetti. De las 240 casas quemadas en la zona cerca de Burdeos desde que se desató el incendio el miércoles pasado, más de 180 estaban en Le Porge. “Tenemos emanaciones tóxicas y problemas graves de intoxicación por CO2, así que por favor no vengan hasta que el área sea segura”, dijo en las redes sociales.

Más de 121.400 hectáreas se han quemado en España y Francia, lo que ha provocado las mayores evacuaciones en tiempos de paz en esos países.