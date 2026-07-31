Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas

La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible" y una advertencia para Estados Unidos, advirtió el presidente Donald Trump, en declaraciones reproducidas por Fox News.

"Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado", declaró en alusión a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, según el canal de televisión Fox News. "Si los demócratas llegan al poder, no vamos a vivir muy bien", agregó.

Decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias en España en los últimos tiempos. El gobierno español ordenó el despliegue del ejército ante la grave emergencia.

Al menos 57 migrantes han muerto, incluidos algunos que se ahogaron o fallecieron en una estampida al intentar cruzar una barrera de rompeolas cerca de un puesto de control fronterizo.

También este viernes, Trump comparó la crisis en Ceuta con "una invasión", en una reunión de gabinete celebrada en su residencia de descanso de Camp David, en Maryland. "Lo mismo nos va a ocurrir si los republicanos no son elegidos, solo que será peor, mucho más grande", reiteró.