Ollanta Humala saldrá de prisión: TC aprueba habeas corpus a favor de expresidente

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada a favor de Ollanta Humala y dispuso la nulidad de todo el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado.

La nulidad del proceso penal alcanza a las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 y a todas las actuaciones que se derivaron de ellas. Esto incluye las decisiones judiciales que en su momento rechazaron los primeros intentos de la defensa de Humala para cerrar el caso, y también la sentencia que lo condenó a quince años de prisión el 29 de abril de 2025.

La votación entre los siete magistrados no fue unánime. Cinco de ellos respaldaron la decisión: Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Los otros dos, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, votaron en contra y pidieron que la demanda fuera rechazada.

El fallo también dio órdenes concretas. La Fiscalía debe cerrar oficialmente el caso y archivar todo lo investigado hasta ahora. El juzgado a cargo, por su parte, tiene que definir la situación legal de Humala el mismo día en que reciba la notificación de la sentencia.