UNICEF denuncia más de 2.500 niños muertos y heridos en la guerra en Irán

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que más de 2.500 niños han muerto o resultado heridos en la guerra en Irán cuando se cumplen cinco meses de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"Mientras la guerra se extiende por Irán y los países vecinos, los niños y niñas siguen muriendo o resultando mutilados en los lugares donde deberían estar más seguros: sus hogares, escuelas y comunidades", ha denunciado el director regional en funciones de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Abdul Fofana, que ha denunciado la muerte de nuevo menor y dos heridos más en los últimos ataques de Washington contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

En total, Fofana ha advertido de que "más de 2.500" menores en Irán han resultado muertos o heridos por el conflicto. "Se ha informado de la muerte de 386 niños y niñas y de otros 2.117 heridos", ha indicado.

En este punto, ha subrayado que las partes en el conflicto no deben normalizar el sufrimiento de los niños y niñas, "que siguen padeciendo las peores consecuencias de conflictos que no iniciaron y que no tienen poder para detener".

"Este último incidente vuelve a recordarnos de forma estremecedora que los niños y niñas de toda la región siguen pagando el precio más alto", ha recordado el cargo de UNICEF, institución que pide "a todas las partes que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".

Así ha incidido en que los altos el fuego deben respetarse y aplicarse plenamente. "Las partes deben adoptar todas las medidas posibles para poner fin a la violencia de inmediato y proteger a los niños y niñas en todo momento, estén donde estén", ha resumido.