Caída parcial del sistema eléctrico cubano deja sin electricidad a provincias occidentales

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XINHUA
Publicado el 01/08/2026 a las 21h08
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Un colapso parcial del Sistema Electroenergético Nacional de Cuba se produjo en las provincias occidentales de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas, informó hoy sábado la empresa Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

La UNE precisó en un comunicado publicado en sus redes sociales que el apagón ocurrió a las 18:07 horas (22:07 GMT) y fue ocasionado por el disparo simultáneo de las líneas que conectan la región occidental con el resto de la isla.

Desde octubre de 2024, Cuba ha sufrido varios apagones nacionales debido a fallas en la infraestructura eléctrica, así como a la carencia de combustible.

A comienzos de 2026 la crisis energética se agravó tras las sanciones promulgadas por el Gobierno de Estados Unidos, que amenazó con represalias a quienes envíen combustible a la isla.

A la crisis de combustibles se suma el deterioro de las centrales termoeléctricas, la mayoría obsoletas, sobreexplotadas y sin mantenimiento adecuado.

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