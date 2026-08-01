Desarticulan en Chile red de trata que captaba mujeres en Bolivia; rescatan a 12 víctimas

Una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada en Chile, en un operativo que permitió rescatar a 12 víctimas, entre ellas dos adolescentes bolivianas de 15 y 17 años, informó la Policía de Investigaciones (PDI) de ese país.

La investigación, desarrollada durante casi seis meses por la PDI y la Fiscalía de Alto Hospicio, estableció que la red estaba integrada por ciudadanos bolivianos y chilenos que captaban a mujeres en Bolivia mediante engaños y falsas ofertas laborales.

Según el reporte, las víctimas eran trasladadas hacia Chile por pasos fronterizos no habilitados en la zona de Colchane y posteriormente llevadas a inmuebles ubicados en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, donde eran sometidas a explotación sexual en locales clandestinos.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en seis domicilios, donde fueron detenidas 10 personas presuntamente vinculadas con la organización criminal, cinco de ellas por orden judicial y otras cinco en flagrancia.

Las autoridades chilenas informaron que las investigaciones continúan para identificar a otras posibles víctimas, establecer la participación de todos los involucrados y reunir mayores elementos dentro del proceso.